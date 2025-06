"¡No te asustes!": el curioso momento al aire de un movilero en el Estadio Centenario que tentó a sus compañeros

"Esto es un corte histórico", dijo Alberti al darse cuenta de su reacción desmedida. Mientras tanto, sus compañeros intentaban tranquilizarlo, aunque sin poder contener la risa. "Están entrenando los pibes", le dijo Mario Bardanca, mientras que Mauro Mas le pidió "no te asustes, Darío".

"Me llevé el susto de muchos años, hace muchos años no me asustaba de esa manera, es el riesgo de estar en vivo", comentó el movilero, mientras el conductor Mario Martínez se tomaba la cabeza entre risas. "Pensó que lo llevaban puesto, el salto que pegó", dijo, incapaz de contener las carcajadas.

El video del momento fue compartido por el periodista deportivo Federico Buysan, que bromeó "jugó Kaká", en haciendo un juego de palabras con el nombre del exfutbolista brasileño.

El video del móvil de DirecTV que tuvo un inesperado momento