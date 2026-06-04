Deepal la marca de lujo que crece en Uruguay con una oferta de vehículos 100% eléctricos y también eléctricos de rango extendido (REEV) que prometen casi 1000 Km de autonomía

Deepal introduce vehículos 100% eléctricos (BEV) convencionales con autonomía superior a los 500 Km (NEDC) y modelos REEV (Range Extended Electric Vehicle) , una tecnología que combina autonomía 100% eléctrica para usos diarios y urbanos - que superan los 120 Km (NEDC) - con un motor térmico o generador a combustión que actúa para recargar la batería cuando es necesario, ampliando así la autonomía a más de 1.000 kilómetros (NEDC) para no depender exclusivamente de estaciones de carga .

La estrategia tecnológica de Deepal también se apoya en alianzas con gigantes globales como Huawei y CATL, responsables de desarrollos vinculados a software, inteligencia artificial y baterías de última generación. Actualmente, la marca avanza en mercados europeos como Dinamarca, Noruega, Alemania y Países Bajos, además de expandirse en América Latina.

Deepal contempla vehículos 100% eléctricos que destacan por su altísimo nivel de equipamiento en términos de confort y seguridad, así como por su gran autonomía eléctrica.

"El crecimiento de la demanda de nuestros vehículos eléctricos ha sido exponencial y tiene que ver con un contexto donde la fiebre por la movilidad eléctrica no para de crecer – donde la venta de vehículos eléctricos -ya en Mayo- superó la venta de autos a combustión, algo histórico en nuestro país", afirmó Martín Mesa, gerente comercial de Deepal en Uruguay.

"Pero al mismo tiempo, sabemos que el mercado local también requiere autonomías mayores y por eso, las versiones REEV marcan una nueva era. La tecnología REEV es el puente perfecto para el usuario local porque ofrece autonomía eléctrica pura para el uso diario o urbano, pero además rompe la barrera de la distancia, otorgando la libertad de recorrer trayectos largos sin depender de la infraestructura de carga pública o privada", agregó.

S07: diseño futurista y autonomía extendida

Dentro de la gama, el S07 aparece como uno de los modelos más representativos de la identidad de Deepal. El SUV combina un diseño deportivo y sofisticado con altos niveles de equipamiento tecnológico.

La versión REEV ofrece hasta 175 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y cerca de 995 kilómetros de autonomía combinada bajo ciclo NEDC. En tanto, la variante totalmente eléctrica (BEV) alcanza hasta 560 kilómetros de autonomía.

En materia de equipamiento incorpora pantallas de 15,6 pulgadas, head-up display, cámaras 360°, climatización trizona, interacción por voz, sistema de sonido con 14 parlantes y asistencias avanzadas a la conducción ADAS Nivel II. También suma asientos ventilados y calefaccionados, reforzando el perfil premium de la propuesta.

S05: tecnología y diseño en formato compacto

El S05 traslada el lenguaje visual y tecnológico de la marca a un SUV más compacto. Disponible tanto en versión REEV como totalmente eléctrica, el modelo apunta a usuarios urbanos que priorizan eficiencia y conectividad.

La configuración REEV ofrece hasta 158 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.016 kilómetros combinados, mientras que la variante BEV alcanza hasta 470 kilómetros de autonomía. Ambos utilizan conectores europeos Tipo II compatibles con la infraestructura uruguaya.

El vehículo incorpora sistemas ADAS L2+, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero inteligente y seis airbags. En diseño se destacan las ventanillas sin marco, las manijas ocultas y los faros “Smart Flying Wing”, junto a un interior dominado por la conectividad y el minimalismo tecnológico.

G318: un off-road electrificado sin rival directo

La propuesta más disruptiva de la marca es el G318, un SUV pensado para aventura y uso off-road que incorpora tecnología REEV con tracción integral 4x4.

El modelo cuenta con dos motores eléctricos que desarrollan 424 HP y permiten una autonomía eléctrica de hasta 138 kilómetros, complementados por un motor turbo 1.5 utilizado como generador para alcanzar cerca de 980 kilómetros combinados.

Entre sus diferenciales aparecen seis modos de conducción —incluyendo nieve, barro y arena—, suspensión neumática regulable, capacidad de remolque de hasta 1.600 kilos y la función “giro tanque”, capaz de hacer rotar el vehículo sobre su propio eje.

El interior mantiene la impronta premium de la marca con pantalla central de 14,6 pulgadas, head-up display, asistente de voz inteligente y asientos delanteros calefaccionados, ventilados y con función masaje.

En Uruguay, Deepal cuenta con presencia en Forum Puerto del Buceo y en Car One Ciudad de la Costa, espacios donde los usuarios pueden conocer la gama completa, realizar test drives y acceder a asesoramiento especializado.