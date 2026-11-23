Tener dinero disponible para un imprevisto, ahorrar para una compra o invertir pensando en el futuro son necesidades que muchas veces conviven. El desafío está en encontrar una combinación adecuada para cada persona y contar con información y acompañamiento para decidir.

Valeria Irazabal, gerente de Banca Privada y Banca Persona de Banque Heritage Uruguay, explica a El Observador cómo el banco busca responder a esas inquietudes con una propuesta que amplía el acceso a las inversiones y combina herramientas digitales y atención personalizada.

Para alguien que quiere empezar a invertir, ¿qué opciones tienen y cuánto dinero necesita?

Una de las barreras que más observamos es la idea de que invertir exige un capital elevado. Para ampliar el acceso, redujimos los mínimos de nuestras inversiones online: hoy nuestros clientes pueden constituir depósitos a plazo fijo desde USD 1.000 y acceder a otras alternativas desde USD 2.000. Esto abre posibilidades tanto para quienes comienzan como para quienes prefieren invertir gradualmente.

Además, al trabajar con un modelo de arquitectura abierta, el cliente tiene la posibilidad de acceder a instrumentos de inversión de distintos emisores, tanto del mercado local como internacional.

También renovamos la sección de inversiones de nuestra plataforma web, para que nuestros clientes puedan, desde un mismo lugar, acceder a información del mercado local e internacional e instruir la compra o venta de instrumentos financieros. Queremos que el cliente esté informado y que pueda operar y seguir la evolución de sus inversiones de una forma sencilla.

El punto de partida siempre es conocer al cliente. No es lo mismo ahorrar sabiendo que el dinero se puede necesitar en el corto plazo que disponer de ahorros que no se necesitarán en el mediano plazo. Nuestra tarea es brindar herramientas para que puedan encontrar alternativas acordes a su situación personal y a su perfil de riesgo.

¿Qué pasa si una persona necesita mantener disponible su dinero para gastos o imprevistos?

Esa es precisamente la necesidad a la que responde nuestra Cuenta Smart: que el dinero disponible también genere rendimiento, algo que no estamos acostumbrados en Uruguay, pero sí en otras partes del mundo. Combina la flexibilidad de una caja de ahorro con el pago de intereses, sin inmovilizar los fondos a un plazo fijo.

La cuenta puede abrirse a partir de USD 10.000 y ofrece una tasa de interés anual del 2,5% en dólares y del 5,25% en pesos.

Así, incluso quien necesita mantener buena parte de sus ahorros disponibles, puede obtener intereses sobre esos saldos. Y, si desea destinar otra parte a inversiones, puede acceder a las alternativas online del banco desde USD 1000.

La Cuenta Smart y las alternativas de inversión se complementan para permitir mantener una parte del dinero disponible y destinar otra a distintos instrumentos financieros. Esa combinación puede ir cambiando a medida que cambian las necesidades del cliente.

Si la operativa es online, ¿con quién puede hablar el cliente cuando necesita orientación?

Puede recurrir directamente a su ejecutivo de cuenta, el cual conoce su situación particular.

Hay clientes que prefieren operar con autonomía y otros que buscan mayor acompañamiento. Incluso una misma persona puede necesitar ambas cosas en distintos momentos. La atención personalizada es uno de los pilares de nuestra propuesta, y la mantenemos y cuidamos.

La tecnología facilita la operativa y brinda mayor autonomía. El vínculo personal nos permite entender qué busca cada cliente, conversar sobre sus dudas y acompañarlo en sus decisiones.

Además de atender a clientes locales, tienen una larga trayectoria atendiendo clientes internacionales. ¿Qué soluciones ofrecen a quienes quieren establecerse en Uruguay?

Quien proyecta radicarse en otro país necesita resolver varias cuestiones financieras: abrir una cuenta, operar en distintas monedas, realizar y recibir transferencias internacionales, pagar gastos locales y en algunos casos financiar la compra de una vivienda.

Tenemos una larga experiencia acompañando esos procesos. Ofrecemos cuentas multimoneda —las cuales permiten operar en dólares, pesos, euros, francos suizos y libras esterlinas, entre otras monedas — y créditos hipotecarios desarrollados específicamente para no residentes, y servicios para atender su operativa en Uruguay.

Esa experiencia nos permite comprender las necesidades particulares de quienes buscan establecer vínculos financieros con el país o preparar su llegada.

Por eso, a nuestra oficina en Punta del Este acabamos de sumarle un nuevo espacio en José Ignacio, para estar más cerca de donde viven y llegan muchos clientes internacionales.

Esta expansión territorial acompaña una filosofía de trabajo que combina la experiencia internacional de nuestro accionista Banque Heritage Suiza, con el conocimiento del mercado uruguayo y una estructura que prioriza la flexibilidad y el vínculo directo con los clientes.

Ya sea para comenzar a invertir o para instalarse en Uruguay, lo esencial es entender el proyecto que hay detrás de cada decisión. A partir de ahí acompañamos con soluciones que tengan sentido para cada persona. Y en ese camino, la incorporación de nuevas herramientas digitales, la reducción de los montos mínimos para invertir y el desarrollo de productos adaptados a necesidades, forman parte de una misma apuesta: acercar soluciones financieras que permitan a más personas administrar sus ahorros, explorar oportunidades de inversión y planificar su futuro financiero.