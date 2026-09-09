Despedidas de fin de año frente a la Rambla: la propuesta de Plaza Mateo

Ubicado en Rambla y Sarmiento, el rooftop de Plaza Mateo se presenta como una alternativa para celebrar despedidas de fin de año en uno de los puntos destacados de Montevideo.

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El espacio cuenta con una planta interior y dos terrazas al aire libre: una orientada hacia el mar y otra con vista al Parque Rodó. Sus diferentes ambientes permiten adaptar la propuesta a distintos formatos y recibir eventos de hasta 500 personas.

Además, el equipo de producción ofrece un servicio integral para organizar cada celebración en un solo lugar, con opciones de catering, barras de bebidas, iluminación, equipamiento de audio y diferentes tipos de armado.

La combinación de espacios interiores y exteriores, su ubicación sobre la Rambla y las vistas hacia el mar y el Parque Rodó completan la propuesta para cerrar el año en un entorno diferente.