Dormir en el Ártico: qué nos enseña sobre nuestro sueño no ver el sol por semanas o incluso meses

Imagina no ver el sol durante semanas o incluso meses. Está oscuro, el aire es gélido y todo está cubierto de nieve. Pero incluso en plena noche polar, el cielo no es negro como el carbón: los rayos del sol se filtran débilmente a través de las capas superiores de la atmósfera, creando tonos crepusculares de azul, rosa y púrpura.

"La noche polar es demasiado corta", dice Esther Berelowitsch, de 42 años, que vive en Inari, Finlandia, donde la noche polar dura seis semanas. "Me encantaría que durara dos meses. Me acuesto antes y duermo mejor. No quiero que llegue la primavera".