Aumento del contrabando en 2024: cuáles fueron los productos más incautados

La incautación de contrabando prácticamente se duplicó en 2024 y llegó a la cifra más alta del último quinquenio. Los funcionarios aduaneros requisaron mercadería por más de US$ 33 millones.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó que durante el año pasado se realizaron 8.184 operativos con el objetivo de detectar mercadería en infracción, con un descenso de 25% en la comparación con 2023. Sin embargo, se detuvo mercadería por US$ 33,3 millones, con suba interanual de 91% . El reporte aduanero excluye los hallazgos de drogas.

Los vehículos lideraron el listado de productos o bienes incautados con US$ 8,3 millones, cantidad que quintuplicó el valor registrado en 2023.

En segundo lugar se ubicó la vestimenta con US$ 2,9 millones, lo que significó un incremento respecto a 2023 cuando las incautaciones habían sido por US$ 1,2 millones. Después estuvieron los artículos de bijouterie con US$ 2,6 millones.