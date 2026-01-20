Dólar
/ Economía y Empresas / combustible

Cierran acuerdo para la compra de combustible para aviación que se producirá en Durazno

Se estima que el proyecto instalado en ese departamento realizará las primeras entregas del combustible en 2028

20 de enero 2026 - 15:59hs
Proyecto en Durazno

Proyecto en Durazno

La empresa Syzygy Plasmonics desarrolla un proyecto en Durazno para la producción de combustible de aviación sostenible avanzado (SAF) y ya aseguró la colocación del producto a la compañía Trafigura.

El emprendimiento en Uruguay se denomina NovaSAF-1 y será la primera planta a nivel mundial dedicada a la conversión de biogás a combustible de aviación sostenible. La planta tomará el biogás de la empresa lechera Estancias del Lago y también utilizará energía renovable. Con eso producirá SAF con un 90% de emisiones durante su ciclo de vida en comparación con el combustible de aviación fósil.

A su vez, Trafigura informó este martes que firmó un contrato por seis años con la estadounidense Syzygy -a través de su subsidiaria SP Developments Uruguay- para la compra del producto procedente de la fábrica ubicada en Durazno.

Añadió que el acuerdo cubre la totalidad del volumen de producción, con primeras entregas previstas para 2028. Además incluye una opción de compra respecto a volúmenes adicionales de futuros proyectos.

La tecnología que se utilizará en Durazno convierte el biogás en combustible de aviación sostenible avanzado usando energía renovable a través de un proceso de reactores químicos impulsados por la luz.

