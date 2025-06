Compras web en el exterior: más medidas para evitar acumulación de paquetes retenidos

Para mitigar la acumulación, la DNA implementó el mes pasado una primera medida para simplificar los procedimientos y reducir los tiempos de espera de los usuarios. En ese caso, los cambios fueron para los paquetes que cumplen con los requisitos de la franquicia de encomiendas internacionales. Ese régimen permite hasta tres compras anuales que no pueden exceder, por vez, los 20 kilos ni los US$ 200 .

Esa modalidad permite el ingreso de productos del exterior con el pago de un tributo único, equivalente al 60% del valor de la mercadería, con un impuesto mínimo de US$ 10. Al igual que la franquicia, permite operaciones por hasta US$ 200 y 20 kilos, pero no tiene una cantidad máxima de paquetes por año. Entonces, el comprador puede adquirir productos en el exterior todas las veces que quiera, pero siempre que pague (cuando exceda las tres compras por año) el porcentaje de impuestos que establece el régimen simplificado.

Esa alternativa de compra en el exterior ya era utilizada por diferentes usuarios o importadores, pero el “efecto Temu” también se hizo sentir en ese régimen.

Según datos de la Cámara de Comercio, se efectuaban mensualmente 6.500 envíos, en promedio, amparados en esa modalidad. Pero la llegada de la tienda china modificó la cantidad de manera sustancial, que pasó a 160.000. El resultado fue que las compras pasaron de US$ 4 millones a US$ 18 millones el año pasado, con un aumento de 315%.

El incremento también trajo una congestión de paquetes retenidos en la Aduana de Carrasco y eso llevó a las autoridades a emitir una nueva resolución. Según el texto, existe un alto número de paquetes retenidos que ingresaron por régimen simplificado que necesitan una serie de trámites administrativos para ser liberados.

Por ese motivo se resolvió poner a disposición de los importadores una declaración electrónica, que pueda ser realizada en forma remota, con el fin de optimizar los recursos humanos y facilitar el trámite para el pago del tributo del 60%.

El procedimiento entrará en vigencia el lunes 7 de julio y su utilización será voluntaria hasta que se comunique su obligatoriedad.

_LCM3125.webp La Aduana instala nuevos escáneres Leonardo Carreño

La declaración podrá ser efectuada por el usuario, el operador postal que ingresó la mercadería a Uruguay o un despachante aduanero. El trámite, además, deberá incluir una serie de detalles de la mercadería e información de los usuarios intervinientes en la operación.

“Efecto Temu” en las compras web en el exterior

Desde la llegada de la tienda china se verificó una fuerte expansión de las compras web en el exterior. Según datos oficiales, entre enero y abril se realizaron 580.789 operaciones, que se multiplicaron por tres en comparación con el mismo período de 2024. En promedio, se efectuaron 4.840 compras diarias y el máximo histórico mensual de paquetes llegados se verificó en febrero con 170.367 (más de 6.000 por día).

El aumento provocó preocupación en el comercio uruguayo. El primero que advirtió sobre el hecho fue el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido. “Hay un nuevo jugador que ingresó para modificar el escenario local: el efecto Temu. Este fenómeno está revolucionando el comercio electrónico mundial y Uruguay no es la excepción”, dijo durante un almuerzo empresarial.

El cálculo de la gremial es que la franquicia de compras web, impulsada por las ofertas de la tienda china, le restan ventas por US$ 180 millones al año a los comerciantes locales establecidos.