Dólar hoy: esta es la cotización del martes 6 de enero, según el BROU

Dólar hoy pexels

El dólar abrió este martes 6 de enero en Uruguay con un valor de $ 37,70 la compra y $ 40,20 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense bajaron $ 0,05 respecto al lunes 5 de enero.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos? El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.445 la compra y A$ 1.495 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio se mantuvo sin variaciones.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,47 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,68, de acuerdo a la herramienta Cuex.