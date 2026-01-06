Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

/ Economía y Empresas / TIPO DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del martes 6 de enero, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense bajaron respecto al lunes 5 de enero

6 de enero 2026 - 8:08hs
pexels

El dólar abrió este martes 6 de enero en Uruguay con un valor de $ 37,70 la compra y $ 40,20 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense bajaron $ 0,05 respecto al lunes 5 de enero.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.445 la compra y A$ 1.495 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio se mantuvo sin variaciones.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,47 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,68, de acuerdo a la herramienta Cuex.

Dólar BROU Uruguay Argentina Banco República

