Efecto Temu no frena: compras en el exterior tuvieron el mejor enero de los últimos ocho años

Una de ellas fue que no se podrían realizar más de cinco compras anuales libres de impuestos de importación. En 2016 la cantidad bajó a cuatro y un año después fue nuevamente modificada para quedar en tres, como rige hasta la actualidad. Además, cada envío no puede exceder los 20 kilos y tampoco los US$ 200.

black-friday-buy-computer-34577.webp Las compras web en el exterior es una modalidad en pleno auge. PEXELS

El ritmo de compras se mantuvo con el paso de los años, decreció en 2020 (como resultado de la irrupción del covid-19) y luego volvió a recuperar los niveles habituales. En 2023, las compras se ubicaron en el entorno de las 550 mil. Sin embargo, en 2024 se produjo una nueva expansión.

La llegada de Temu

A principios del año pasado, la tienda china comenzó a considerarse como una alternativa para los usuarios del régimen de compras web en el exterior. La estrategia de la compañía se basa en una fuerte campaña de publicidad.

Desde el momento de la compra del producto hasta la entrega transcurren aproximadamente 20 días. La empresa se encarga de trasladar los artículos hasta Uruguay y la entrega es realizada por el Correo u otras compañías de courier locales.

Sin embargo, el fuerte nivel de operaciones que se registró en los últimos meses del año pasado generó consultas de los compradores a la Aduana por atrasos en la entrega de mercadería.

1711498079107.webp Temu se ha convertido en una de las apps más descargadas en EE.UU. Getty Images

En diciembre, la DNA emitió un comunicado en el que recordó que los operadores postales son los responsables por la admisión, tratamiento, transporte y distribución de las encomiendas internacionales. Añadió que los retrasos en la tramitación o gestión de la entrega de la mercadería debían ser reclamadas al operador postal correspondiente.

Por último aclaró que una de las competencias de la Aduana es aplicar normas referidas a prohibiciones o restricciones a las importaciones por aspectos de seguridad, salubridad o controles fitosanitarios.

Trump contra el comercio digital de China

La Casa Blanca anunció a principios de este mes el fin de la exención arancelaria para los paquetes importados con un valor de hasta US$ 800, como parte de la guerra comercial que el presidente Donald Trump tiene planteada con China. La medida apuntó a plataformas como Temu o Shein que tienen fuerte presencia en el mercado estadounidense.

El año pasado ingresaron a Estados Unidos 1.360 millones de paquetes internacionales exentos de pago de importaciones. Una buena parte de los proveedores de la mercadería fueron chinos.

La medida adoptada generará que las compras procedentes del país asiático lleguen a mayor precio al tener que afrontar el pago de tributos.

Además, la decisión de Trump también implica que esas empresas deberán cumplir con las formalidades administrativas y exponerse a controles más frecuentes que podrían generar retrasos en la entrega de los productos importados.

Con información de AFP