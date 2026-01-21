El dólar continúa racha a la baja y llegó a su menor valor desde mayo de 2024

El dólar en Uruguay atraviesa una racha bajista y opera por debajo de los $ 39 desde que comenzó el año. Las autoridades monetarias han señalado que la apreciación tan pronunciada del peso no estaba prevista para el escenario actual.

La moneda estadounidense cerró este martes en $ 38,218 en el promedio interbancario. con un descenso de 0,34% respecto a la cotización del día anterior, según informó la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) .

En el mercado de cambios se realizaron transacciones por US$ 37,5 millones a precios que oscilaron entre $ 38,17 y $ 38,25.

Delcy Rodríguez avanza en reformas económicas en Venezuela bajo la tutela de Trump: el dólar y el petróleo como ejes

En la pizarra del Banco República (BROU) operó a $ 37 para la compra y a $ 39,40 para la venta.

1583969721179.webp Dólares pixabay

Bevsa añadió que el dólar tuvo un descenso de 0,98% en los últimos siete días y de 2,1% en lo que va del año.

Pero la racha a la baja es más pronunciada. Con la caída de este martes, la divisa norteamericana llegó a su menor valor desde el 3 de mayo de 2024 cuando cotizó a $ 38,078.

A su vez, el tipo de cambio oscila por debajo de las expectativas de los analistas que responden la encuesta mensual elaborada por el Banco Central (BCU). En la última edición de enero, los consultados situaron al dólar en $ 39,95 para el cierre de este año.

La mirada del BCU sobre el tipo de cambio

En un encuentro con periodistas que se realizó en los últimos días del año pasado, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, indicó que la evolución del tipo de cambio se había convertido en un factor relevante para la dinámica inflacionaria.

Expuso que la caída de la moneda estadounidense por debajo de los $ 40 (que se verificó desde octubre de 2025) no estaba prevista en el escenario estimado por el banco y añadió que ese nivel introducía, por primera vez, un desafío adicional para el cumplimiento de la meta de inflación.

20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU. Foto: Inés Guimaraens

“Generalmente, las apreciaciones son vistas por la sociedad como beneficiosas para el Banco Central en su cumplimiento de metas. En este caso, por primera vez, esta apreciación cambiaria representa un desafío y es una diferencia importante con el pasado”, señaló.

“Incluso se ha acusado, si se quiere, al Banco Central de generar estas apreciaciones (del peso) para cumplir sus metas. Ahora la realidad es que la meta (de inflación) ya se había cumplido y esta situación de estar por debajo implica que la apreciación cambiaria nos juega en contra”, añadió.

Dólar regional y global

En Brasil, mercado de referencia para Uruguay, el dólar operó a 5,375 reales, prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior.

En Argentina, la moneda cotizó a A$ 1.410 para la compra y a A$ 1.460 para la venta, en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue cerró en A$ 1.485 y A$ 1.505, respectivamente.

A nivel global,el índice dólar (que mide al estadounidense con otras seis monedas internacionales) se ubicó en 98,370 unidades, con un descenso de 0,84%.