Estudio comprueba cambios en los hábitos de pago en Uruguay: la tarjeta de débito se consolida y crece el uso de pagos digitales

Un reciente informe titulado Números que hablan – Edición 2025 , realizado por Fiserv en Uruguay, comprueba una serie de cambios significativos en los hábitos de pago de consumidores y comercios del país . El estudio, basado en 500 casos de consumidores y comercios de todo el país, analiza tendencias reales de uso, percepción de riesgo y oportunidades de digitalización, aportando datos relevantes sobre la evolución de los medios de pago y los desafíos que enfrentan tanto consumidores como negocios.

Una de las comprobaciones más destacadas es la consolidación de la tarjeta de débito como el medio de pago dominante en Uruguay. Según el informe, la tarjeta de débito es el principal y preferido método de pago tanto para consumidores de todos los rangos etarios como para los comercios. Este cambio refleja un aumento en la confianza en los pagos electrónicos y una clara tendencia hacia la digitalización de las transacciones financieras.

El uso del efectivo sigue en descenso. Ocho de cada diez comercios han notado una disminución en el uso de dinero en efectivo por parte de sus clientes, y dos de cada diez comercios incluso evaluaron la posibilidad de dejar de aceptarlo. Este comportamiento responde a una tendencia más amplia, ya que los uruguayos declaran usar, en promedio, un 42% menos efectivo que hace cinco años.

El informe también destaca el crecimiento de los pagos digitales a través de billeteras virtuales y el uso de celulares . Actualmente, seis de cada diez personas utilizan de forma habitual el celular para realizar pagos digitales, especialmente para transferencias y compras online . Aunque las billeteras virtuales están en expansión, el estudio aclara que no han logrado reemplazar por completo a las tarjetas de débito. Su impacto más significativo radica en la reducción del uso del efectivo.

La creciente preocupación por las estafas

El estudio también subraya el aumento de las estafas relacionadas con los pagos electrónicos. El 35% de los consumidores y el 35% de los comercios han sufrido algún tipo de fraude con medios de pago en el último año. Este dato resalta la necesidad urgente de contar con sistemas de seguridad robustos para proteger tanto a consumidores como a comercios de posibles fraudes.

La seguridad, clave en la elección de medios de pago

En cuanto a la seguridad, el estudio revela que el 96% de los comercios considera la seguridad como el factor más importante al elegir medios de pago y proveedores. Sin embargo, solo cuatro de cada diez comercios cuentan con sistemas antifraude implementados, lo que deja una brecha significativa en la protección contra posibles fraudes.

En resumen, el estudio Números que hablan – Edición 2025 refleja la aceleración de la digitalización de los pagos en Uruguay, con un claro crecimiento de la tarjeta de débito y los pagos móviles. Sin embargo, también pone en evidencia desafíos en materia de seguridad, lo que sugiere que tanto consumidores como comercios deben continuar adaptándose a las nuevas tecnologías, pero sin perder de vista la importancia de la protección de datos y la prevención del fraude.