Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  21°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / COMERCIO

Estudio comprueba cambios en los hábitos de pago en Uruguay: la tarjeta de débito se consolida y crece el uso de pagos digitales

Una de las comprobaciones más destacadas del estudio es la consolidación de la tarjeta de débito como el medio de pago dominante en Uruguay

13 de enero 2026 - 13:45hs
Pagos con tarjeta de crédito
Pagos con tarjeta de crédito

Un reciente informe titulado Números que hablan – Edición 2025, realizado por Fiserv en Uruguay, comprueba una serie de cambios significativos en los hábitos de pago de consumidores y comercios del país. El estudio, basado en 500 casos de consumidores y comercios de todo el país, analiza tendencias reales de uso, percepción de riesgo y oportunidades de digitalización, aportando datos relevantes sobre la evolución de los medios de pago y los desafíos que enfrentan tanto consumidores como negocios.

La tarjeta de débito sigue siendo la preferida

Una de las comprobaciones más destacadas es la consolidación de la tarjeta de débito como el medio de pago dominante en Uruguay. Según el informe, la tarjeta de débito es el principal y preferido método de pago tanto para consumidores de todos los rangos etarios como para los comercios. Este cambio refleja un aumento en la confianza en los pagos electrónicos y una clara tendencia hacia la digitalización de las transacciones financieras.

El efectivo pierde terreno

El uso del efectivo sigue en descenso. Ocho de cada diez comercios han notado una disminución en el uso de dinero en efectivo por parte de sus clientes, y dos de cada diez comercios incluso evaluaron la posibilidad de dejar de aceptarlo. Este comportamiento responde a una tendencia más amplia, ya que los uruguayos declaran usar, en promedio, un 42% menos efectivo que hace cinco años.

Más noticias
Compras de bienes de lujo en Uruguay

Compras de lujo en 2025: cuánto gastaron los uruguayos en aviones, autos y joyas

trabajadores rurales con nuevo acuerdo: ajustes salariales, partida para utiles escolares y licencia por cuidados
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Trabajadores rurales con nuevo acuerdo: ajustes salariales, partida para útiles escolares y licencia por cuidados

Los pagos móviles se afianzan

El informe también destaca el crecimiento de los pagos digitales a través de billeteras virtuales y el uso de celulares. Actualmente, seis de cada diez personas utilizan de forma habitual el celular para realizar pagos digitales, especialmente para transferencias y compras online. Aunque las billeteras virtuales están en expansión, el estudio aclara que no han logrado reemplazar por completo a las tarjetas de débito. Su impacto más significativo radica en la reducción del uso del efectivo.

La creciente preocupación por las estafas

El estudio también subraya el aumento de las estafas relacionadas con los pagos electrónicos. El 35% de los consumidores y el 35% de los comercios han sufrido algún tipo de fraude con medios de pago en el último año. Este dato resalta la necesidad urgente de contar con sistemas de seguridad robustos para proteger tanto a consumidores como a comercios de posibles fraudes.

La seguridad, clave en la elección de medios de pago

En cuanto a la seguridad, el estudio revela que el 96% de los comercios considera la seguridad como el factor más importante al elegir medios de pago y proveedores. Sin embargo, solo cuatro de cada diez comercios cuentan con sistemas antifraude implementados, lo que deja una brecha significativa en la protección contra posibles fraudes.

En resumen, el estudio Números que hablan – Edición 2025 refleja la aceleración de la digitalización de los pagos en Uruguay, con un claro crecimiento de la tarjeta de débito y los pagos móviles. Sin embargo, también pone en evidencia desafíos en materia de seguridad, lo que sugiere que tanto consumidores como comercios deben continuar adaptándose a las nuevas tecnologías, pero sin perder de vista la importancia de la protección de datos y la prevención del fraude.

Temas:

pago estudio débito

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada
CONTAMINACIÓN

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

Ilustración del nuevo puente sobre el río Yaguarón acordado entre Brasil y Uruguay
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PREVIA

Nuevo puente entre Brasil y Uruguay en el río Yaguarón: los detalles de las obras para las que Transporte pidió autorización ambiental

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos