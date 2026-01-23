Gobierno quiere mantener la tasa fluvial que Buquebus y Colonia Express deben cobrarle a los pasajeros

La administración anterior dispuso el cobro de una tasa fluvial para pasajeros para financiar un sistema de control fronterizo. Buquebus y Colonia Express decidieron no aplicarla y además presentaron recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) . Pese a eso, el gobierno quiere mantenerla .

La intención de la pasada administración fue que el sistema de control migratorio fuera financiado a través de un “precio por servicio de seguridad” de US$ 2,10 más IVA que las empresas del transporte fluvial deberían cobrar al pasaje de cada viajero desde principios del año pasado . Sin embargo, Colonia Express y Buquebus no accedieron entendiendo que Veridos (compañía encargada de prestar el servicio) no cumplía con lo pautado.

"Es injusto que solamente las empresas de transporte fluvial tengamos que pagar una tasa para la informatización de todas las fronteras del Uruguay", dijo el gerente general de Colonia Express en Uruguay, Gastón Barreiro, a El Observador en los últimos días de 2025.

La medida levantó polémica desde que se anunció a través de un decreto el 31 de enero de 2024 . Un mes después, el ministro de Turismo en ese momento, Tabaré Viera, señaló que la decisión había sido tomada por el Poder Ejecutivo “en base a una necesidad de financiamiento” del nuevo Sistema Integral de Gestión Migratoria (Sigmu) . Igualmente, aclaró que la decisión no había sido tomada por el Ministerio de Turismo.

screenshot_38 Sistema de control migratorio

A su vez, el subsecretario del Ministerio de Transporte, Juan José Olaizola, dijo en esa fecha que la cartera “no tuvo nada que ver” con la resolución y que el ministro José Luis Falero “solo firmó el decreto” porque era un tema vinculado al transporte marítimo. “No tuvimos nada que ver, ni en la gestación, ni en el proyecto, ni en nada”, afirmó Olaizola.

La obligación de cobrar la tasa fluvial a los pasajeros tenía que aplicarse a partir de febrero de 2025, pero Buquebus y Colonia Express se negaron a hacerlo. Además, presentaron recursos contra la disposición en el TCA. Las compañías plantearon que la tasa iba a provocar un aumento en sus estructuras de costos. Viera reconoció incluso que el cobro del tributo iba a impactar en el turismo.

Con el cambio de gobierno el tema siguió sin resolverse y Buquebus y Colonia Express no cobran la tasa fluvial. Pero este jueves la subsecretaria de Turismo, Ana Caram, se refirió al tema.

20250117 Ana Claudia Caram. Reunion de trabajo de parte del nuevo equipo del Ministerio de Turismo, transición de gobierno. Subsecretaria de Turismo, Ana Caram Foto: Inés Guimaraens

En el programa Quién es Quién de Diamante FM y Canal 5 la jerarca fue consultada sobre la posición del gobierno al respecto y si se pensaba mantener, derogar o modificar la tasa. “Hoy se mantiene lo que está”, se limitó a decir. “En todos los lugares uno tiene tasas turísticas por determinados servicios”, agregó Caram. Según su visión, el pago no modifica la decisión de los viajeros a la hora de elegir destinos turísticos uruguayos.

Días atrás, el titular de Turismo, Pablo Menoni, prefirió no hablar al respecto en una entrevista concedida a El Observador. “No quiero expresarme sobre esa tasa en particular habiendo un recurso de las dos empresas”, dijo. Sin embargo mencionó otras.

"Sin perjuicio de eso quiero nombrar algunas, como por ejemplo la tasa turística que aplica la Intendencia de Montevideo que tiene un destino realmente muy bueno y que no influye en la decisión de hacer turismo”, expuso.

“Es de US$ 1 por día por persona y un turista no declina venir a un destino por eso. Y si esa tasa se la dedica, como lo piensa hacer la intendencia, a reinvertirlo en turismo a mi me parece muy bien", agregó.

Críticas a Migraciones

Barreiro señaló que el cambio en el sistema de Migraciones que comenzó a implementarse en setiembre del año pasado funciona con ciertas restricciones que afectan el servicio en el puerto de Colonia. “No se terminó de instalar al 100%, va lento y hay equipos que no funcionan”, indicó.

La nueva operativa incluye controles de biometría que enlentecen el servicio. “Hace que los tiempos de paso de un pasajero en condiciones normales se tripliquen”, expresó el empresario. En los últimos días de diciembre en los que hubo alta demanda se registraron demoras de entre 40 y 50 minutos en la salida de los barcos de la empresa por el cuello de botella que se formó en Migraciones.

“En un viaje que dura una hora (Colonia / Buenos Aires), que el barco salga prácticamente una hora después demorado por Migraciones es una picardía porque es casi el mismo tiempo”, concluyó.