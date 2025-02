La DGI recibió 254 solicitudes de intercambio de información tributaria en el último quinquenio: los países con más pedidos

El tercer país con mayor cantidad de solicitudes realizadas al fisco uruguayo fue Ecuador, con un total de 48 pedidos. El año pasado fue cuando este país registró la mayor cantidad de pedidos de información tributaria (24).

0012227010.webp Dirección General Impositiva (DGI)

Aunque en menor medida, los fiscos de otros países realizaron solicitudes de información a Uruguay, como por ejemplo Alemania y México, ambos hicieron 22 pedidos; Francia con 15 solicitudes; Italia con 10; y Portugal con nueve pedidos en todo el período.

Otros países que registraron algún pedido de intercambio de información con fines tributarios fueron Chile (cuatro registros), Bélgica (cinco pedidos); Brasil (tres solicitudes); y Bulgaria, Colombia, Reino Unido y Ucrania (registraron solo dos solicitudes).

Con un solo pedido de información en todo el período se ubicaron Israel, India, Noruega, Países Bajos, Perú, Turquía y Vietnam.

Los datos publicados por la DGI no especificaron cuántas de esas solicitudes fueron rechazadas y cuántas fueron aprobadas. Sin embargo, sí señaló que las causas de rechazo por parte de Uruguay de algunas de los pedidos recibidos fueron porque la información solicitada no era conforme al acuerdo entre ambos países; porque la información solicitada no era "previsiblemente pertinente"; y por la "imposibilidad de obtener la información por normativa interna" del país.

¿Cuántas solicitudes pidió Uruguay?

En relación a la cantidad de pedidos cursados por Uruguay a otros fiscos extranjeros, desde 2013 a 2024, la DGI cursó un total de 30 solicitudes y afirmó que en ninguna de esas oportunidades recibió el rechazo por parte de la autoridad competente del otro país.

El año que más pedidos hizo fue 2015 cuando cursó siete solicitudes, mientras que en los años 2017, 2019, 2021 y 2024 no realizó ningún pedido de información a otros países.

La mayoría de las solicitudes cursadas por Uruguay fueron hechas a los fiscos de España, Argentina y Suiza. En el caso de España, Uruguay registró ocho solicitudes a este país, siete fueron enviadas al fisco de Argentina y seis al de Suiza.

En menor medida, a lo largo de dicho período Uruguay también ha solicitado información con fines tributarios a México (dos), Bélgica, Países Bajos, Perú, Portugal, Singapur, Ecuador y Liechtenstein (un pedido en cada caso).