Polo Oeste: infraestructura, tecnología y expansión para acompañar el crecimiento logístico del país

Ubicado a menos de 15 minutos del Puerto de Montevideo y con acceso directo a las principales rutas nacionales, Polo Oeste se ha convertido en una referencia para empresas que buscan eficiencia, flexibilidad y soluciones a medida en sus operaciones logísticas. En un contexto de transformación y expansión del sector, el parque continúa creciendo en superficie, servicios y capacidad tecnológica.

“Nos enfocamos en ofrecer una gama completa de servicios logísticos e infraestructura para centros de distribución e industrias limpias”, explica Danilo Pino, gerente general de Polo Oeste. La propuesta abarca desde el arrendamiento de depósitos AAA —tanto exclusivos como compartidos— hasta operaciones integrales que incluyen recepción, almacenaje, preparación de pedidos, despacho y distribución. A esto se suman servicios estándar como control de acceso 24/7, seguridad perimetral, detección y extinción de incendios, mantenimiento de infraestructura y gestión de residuos, además de opciones adicionales como balanza para camiones, sala de baterías, taller de autoelevadores y buffer de estacionamiento.

Actualmente, el parque se encuentra en un proceso de expansión que llevará su superficie construida a más de 160.000 m² de depósitos, y más de 60.000 m² de depósito a cielo abierto, entre fiscal y doméstico, y un potencial de crecimiento de hasta 280.000 m2 de depósito. "Nuestro modelo combina infraestructura de primer nivel, tecnología y flexibilidad operativa. Esto nos permite adaptarnos a las necesidades de cada cliente y acompañar su crecimiento de manera sostenida", destaca Pino.

Uno de los pilares de esa eficiencia es su sistema de gestión WMS, desarrollado para cada unidad de negocio o sector, que mejora la trazabilidad y el control operativo. La herramienta fue recientemente actualizada para responder a las nuevas exigencias del mercado, optimizando funcionalidades y procesos.

Operaciones a medida

En el último tiempo, Polo Oeste ha participado en operaciones de alto impacto. “Hemos tenido la oportunidad de asumir la gestión integral de la operación de última milla de Mercado Libre en la zona del litoral del país, un servicio en el que no teníamos presencia previa”, cuenta Pino. La empresa también incorporó la gestión logística para las unidades de negocio del Grupo Car One.

Actualmente están construyendo un warehouse a medida para Conaprole, de 33.000 m², destinado a productos deshidratados para exportación. Otra incorporación reciente fue la de PepsiCo, que opera desde un depósito AAA de 10.000 m², donde se instalarán sus oficinas corporativas de 1.000 m². “Son proyectos que reflejan la confianza de grandes compañías en nuestra capacidad operativa y en la calidad de la infraestructura”, agrega el gerente general.

En paralelo, Polo Oeste impulsa su expansión regional hacia Paraguay, con el objetivo de replicar su modelo logístico y las buenas prácticas desarrolladas en Uruguay.

Un ecosistema de confianza

Con una superficie total de 74 hectáreas, Polo Oeste aloja a más de 30 empresas activas de distintos rubros, como consumo masivo, retail, vehículos, alimentos y bebidas, mobiliario y vestimenta. Cada día trabajan allí más de 800 personas, sin contar proveedores ni transportistas.

“Concebimos los negocios como relaciones a largo plazo; buscamos construir vínculos duraderos, basados en la confianza y la colaboración”, sostiene Pino. Esa filosofía se traduce en una alta permanencia de clientes y proveedores, con sinergias que incluyen operadores logísticos, empresas de transporte y despachantes.

Polo Oeste forma parte del grupo Katoen Natie y de Frigorífico Modelo, dos organizaciones de reconocida trayectoria. "Ser parte de estos grupos es un diferencial. Katoen Natie, con más de 170 años de historia y presencia en más de 40 países, nos permite operar con estándares internacionales y acceder a las mejores prácticas del mercado y Frigorífico Modelo con sus casi 100 años por su parte, representa tradición, confianza y liderazgo local", resume el gerente general.

La logística como motor de desarrollo

En cuanto al panorama nacional, Pino observa un sector en transformación. “Hemos visto avances en infraestructura, digitalización y profesionalización. También hay una apertura creciente hacia modelos colaborativos. Pero aún tenemos desafíos importantes en competitividad, coordinación interinstitucional y formación técnica especializada”, señala.

En ese contexto, destaca el papel del INALOG como articulador del ecosistema. “Ha sido un actor fundamental para consolidar la logística uruguaya. Su trabajo ha permitido generar diálogo entre el sector público y privado, impulsar estudios estratégicos y fomentar programas de capacitación, elevando el nivel profesional y posicionando a Uruguay en el mapa logístico internacional”, concluyó Pino.