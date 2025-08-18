UNASEV afina reglamentación de la ley que aumenta la seguridad obligatoria de los autos

Más allá de los puntos de encuentro que la UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad Vial) y ACAU (Asociación del Comercio Automotor de Uruguay) tienen por la naturaleza de su actividad, hoy existen varios temas concretos en los que ambas instituciones trabajan en conjunto.

Por un lado, la UNASEV está abocada a la reglamentación de la Ley de Tránsito 19.824. “En su capítulo 1 plantea los elementos de seguridad activa y pasiva de los vehículos al momento de entrar al país”, explicó Marcelo Metediera, presidente de la UNASEV. El organismo trabaja en el decreto reglamentario de esta norma, aprobada hace más de cinco años, junto a varios actores “entre ellos ACAU, a efectos de incorporar las opiniones, sugerencias y la realidad que hay en Uruguay en un contexto regional”, agregó.

El jerarca coincide con ACAU en que muchos de los dispositivos obligatorios que establece la ley ya están normalizados, como el control de estabilidad o los airbags, “que en su momento (2019) estaban en discusión”, señaló Metediera. Actualmente, se exige que los vehículos tengan dos airbags frontales, pero la nueva ley eleva la cifra incluyendo protección lateral y de los pasajeros.

Más allá de las exigencias vigentes y las que sumará la reglamentación, Metediera subrayó que hay que “seguir avanzando en la incorporación de tecnología”, dado que la industria actualiza de forma constante sus estándares de seguridad. En ese sentido, aunque la regulación para autos autónomos no está en discusión en Uruguay, advirtió: “son cosas que hoy vemos a la distancia, pero llegan muy rápido”.

El presidente de UNASEV también planteó la necesidad de avanzar en sistemas que identifiquen el nivel de seguridad de los vehículos, tomando como referencia los ensayos NCAP.

Tránsito, autos, patente de rodados, calles Foto: Leonardo Carreño

Otro tema de preocupación es el desfase de información entre los propietarios registrados y los usuarios reales de los vehículos. “Hoy estamos en un estado de situación que amerita tomar medidas distintas a lo que tradicionalmente se ha hecho en el país”, sostuvo Metediera. Esto se traduce en casos de vehículos sin transferencia, donde “el titular no conoce a quien posee el vehículo y el poseedor no conoce al titular”.

Para el jerarca, se trata de un asunto que requiere trabajo conjunto entre el Congreso de Intendentes, ACAU y la Dirección de Registros. “En lo personal, creo que hay que analizar alguna medida distinta que permita ordenar la situación. Hay que trabajarla, pero tenemos que estar todos sentados alrededor de la mesa”, afirmó.

La preocupación no es solo administrativa, sino también conductual: “Desde nuestra perspectiva lo que importa es cuál es la conducta de la persona en la vía pública, que no está asociada a ese vehículo. Puede cometer infracciones y poner en riesgo la vida de otros, mientras esas infracciones le llegan a otro”, lamentó Metediera.

Chau pantallas: regreso a los botones

La manipulación del celular al manejar es una de las conductas que causan más siniestros de tránsito, por eso en el nuevo permiso de conducir por puntos es una de las infracciones más castigadas. Sin embargo, Metediera agrega una complejidad a este asunto “los vehículos tienen cada vez más pantallas, ¿cuál es el límite? en lo personal, me preocupa”.

Esta preocupación es compartida por varios organismos involucrados en temas de seguridad vial. Este año, el Euro NCAP, la organización europea que evalúa la seguridad de vehículos nuevos, advirtió que a partir de 2026, para obtener la calificación máxima de seguridad, los vehículos deberán contar con botones físicos para al menos 5 funciones básicas del manejo.

Euro NCAP realizó esta actualización de criterios en respuesta a varias investigaciones que sugieren que la presencia de pantallas en el vehículo aumenta la distracción de los conductores. Según Matthew Avery, director de desarrollo estratégico de Euro NCAP “el uso excesivo de pantallas táctiles es un problema generalizado en la industria”. A partir de 2026, para obtener la calificación de 5 estrellas los autos deberán tener comandos independientes para los señaleros, las luces de advertencia, los limpiaparabrisas, bocina y el sistema de llamada de emergencia (e-Call).

Además de modernizar y simplificar el interior de un vehículo, las pantallas táctiles son una forma para los fabricantes de reducir los costos que implica el cableado complejo y los materiales adicionales de los botones y diales manuales. Las resoluciones de EuroNCAP no obligan a los fabricantes a realizar cambios, sin embargo sus calificaciones son valoradas por los consumidores como un estándar innegable de seguridad.

Renovación del parque automotor

Otra preocupación compartida entre ACAU y la UNASEV es el mantenimiento en el parque automotor de muchos vehículos antiguos que generan inconvenientes de contaminación y funcionamiento. A pesar de la incorporación constante de vehículos nuevos con mejores prestaciones, la salida de vehículos viejos del parque automotor se da de manera “más lenta” según el presidente de la UNASEV.

20241128 Vista de la calle Hugo Prato, autos estacionados. Foto: Inés Guimaraens

Metediera llamó a no perder de vista la importancia de las inspecciones técnicas vehiculares obligatorias para los vehículos de determinada antigüedad. “Yo no tengo problema hoy por hoy que esos vehículos, hasta que la ley cambió, estaban sin airbag, circulen. Lo que quiero es que estén en condiciones reglamentarias y con el marco de seguridad acorde para que puedan circular. Eso se hace con inspecciones técnicas” valoró Metediera.

Según el director de la UNASEV, el Congreso de Intendentes junto a la UNASEV trabajaron mucho en unificar criterios para el permiso de conducir, en las multas, en la resolución administrativa del conductor, en el vínculo de las personas con el vehículo y las infracciones de tránsito; “lo que estaría quedando” admitió, es trabajar sobre “las condiciones del vehículo”.