Editaba fotos y videos publicados en redes sociales, lo denunciaron y hallaron material pornográfico con imágenes de menores: fue condenado

La Justicia de Paysandú condenó a un hombre de 28 años por producir y almacenar material pornográfico en el que aparecen imágenes de menores de edad , luego de una investigación que comenzó a partir de la denuncia de una víctima por la edición de fotografías y videos que había publicado en redes sociales, informó la Jefatura de Policía del departamento sanducero.

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El hombre, identificado por sus iniciales V.E.M.G. , fue condenado como autor de un delito de fabricación o producción de material pornográfico con utilización de imágenes de menores de edad y un delito de almacenamiento de material pornográfico en el que aparecen imágenes de personas menores de edad , en régimen de concurrencia fuera de la reiteración.

La Justicia le impuso una pena de 24 meses de prisión, que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba .

El caso comenzó el 24 de abril de 2026 , cuando una persona presentó una denuncia en la Comisaría 1ª y aseguró que un hombre estaba editando fotografías y videos suyos que previamente había publicado en redes sociales .

A partir de esa denuncia, personal del Área de Investigaciones inició una investigación y puso las actuaciones en conocimiento de la Fiscalía Letrada de 3er Turno.

En el marco de las actuaciones, Fiscalía obtuvo una orden de allanamiento y registro para el domicilio del hombre de 28 años.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron varios teléfonos celulares y 11 dispositivos de almacenamiento USB (pendrives). El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Tras las actuaciones judiciales correspondientes, fue condenado a 24 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba por los delitos vinculados a la producción y almacenamiento de material pornográfico con imágenes de menores de edad.