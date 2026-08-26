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Editaba fotos y videos publicados en redes sociales, lo denunciaron y hallaron material pornográfico con imágenes de menores: fue condenado

La investigación derivó en un allanamiento a la vivienda del hombre de 28 años, donde la Policía incautó varios celulares y 11 pendrives con material pornográfico de menores de edad

26 de agosto de 2026 10:58 hs
Manos, esposas.jpg
Pexels

La Justicia de Paysandú condenó a un hombre de 28 años por producir y almacenar material pornográfico en el que aparecen imágenes de menores de edad, luego de una investigación que comenzó a partir de la denuncia de una víctima por la edición de fotografías y videos que había publicado en redes sociales, informó la Jefatura de Policía del departamento sanducero.

El hombre, identificado por sus iniciales V.E.M.G., fue condenado como autor de un delito de fabricación o producción de material pornográfico con utilización de imágenes de menores de edad y un delito de almacenamiento de material pornográfico en el que aparecen imágenes de personas menores de edad, en régimen de concurrencia fuera de la reiteración.

La Justicia le impuso una pena de 24 meses de prisión, que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.

La investigación comenzó por la denuncia de una víctima

El caso comenzó el 24 de abril de 2026, cuando una persona presentó una denuncia en la Comisaría 1ª y aseguró que un hombre estaba editando fotografías y videos suyos que previamente había publicado en redes sociales.

A partir de esa denuncia, personal del Área de Investigaciones inició una investigación y puso las actuaciones en conocimiento de la Fiscalía Letrada de 3er Turno.

En el marco de las actuaciones, Fiscalía obtuvo una orden de allanamiento y registro para el domicilio del hombre de 28 años.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron varios teléfonos celulares y 11 dispositivos de almacenamiento USB (pendrives). El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Tras las actuaciones judiciales correspondientes, fue condenado a 24 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba por los delitos vinculados a la producción y almacenamiento de material pornográfico con imágenes de menores de edad.

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