El 63% de los uruguayos preferiría no depender de su familia durante la vejez, según un estudio de CIFRA

El envejecimiento de la población plantea nuevos desafíos para las familias uruguayas y cambia la forma en que las personas proyectan su futuro. ¿Quién las cuidará cuando necesiten ayuda? ¿Preferirán recibir asistencia de sus familiares o recurrir a otras alternativas? Estas son algunas de las preguntas que buscó responder una investigación realizada por la consultora CIFRA junto a Alcance Servicio de Compañía, que identificó una diferencia entre la realidad actual de los cuidados y las preferencias de los uruguayos para su vejez.

El estudio se presentó durante la celebración de los 30 años de Alcance en Pier 21, junto a socios, colaboradores y allegados a la empresa.

La investigación, basada en una encuesta nacional a 803 adultos de todo el país, reveló que el 63% preferiría no recibir ayuda de sus familiares durante la vejez y resolver sus necesidades de otra manera. Sin embargo, cuando se trata de la realidad actual, la familia sigue siendo la principal red de apoyo. El 59% de las personas que necesitan asistencia para realizar actividades cotidianas la recibe de sus familiares.

El estudio también mostró que el 63% de los adultos cuida actualmente a alguien o lo ha hecho en el pasado . Además, el 51% contrataría un servicio de acompañantes si un familiar necesitara más ayuda de la que puede brindarle y contara con los recursos económicos para hacerlo.

Para Mariana Pomiés, directora de CIFRA, uno de los principales hallazgos es que cuidar a otras personas forma parte de la experiencia de una proporción importante de la sociedad uruguaya. Sin embargo, esa experiencia también está modificando las expectativas sobre la propia vejez.

"Muchos uruguayos hoy tienen la preocupación de no querer llegar a ser una carga para sus hijos", señaló Pomiés en diálogo con El Observador. Según explicó, cada vez existe una mayor conciencia de que las personas vivirán más años que las generaciones anteriores y de que, por lo tanto, será necesario pensar con anticipación cómo resolver los cuidados.

En ese sentido, la directora de CIFRA sostuvo que la vejez y las necesidades de asistencia comienzan a formar parte de la planificación de los hogares. También destacó que recurrir a servicios profesionales puede ayudar a distribuir las responsabilidades y evitar que el cuidado recaiga exclusivamente sobre los familiares.

El cuidado en el hogar y la búsqueda de autonomía

Otro de los aspectos que abordó la investigación es el lugar en el que las personas desean transitar la vejez. De acuerdo con Pomiés, aproximadamente la mitad de los uruguayos quiere envejecer en su propio hogar, mientras que otro grupo importante busca hacerlo en un entorno donde pueda conservar cierto grado de autonomía.

Esa preferencia, indicó, también contribuye a que los servicios de acompañamiento y asistencia en el hogar tengan un papel cada vez más relevante.

"Para envejecer en el hogar y en un lugar donde yo mantenga mi autonomía, requiero de apoyos para las cosas cotidianas", afirmó.

Mariana Pomiés, directora de CIFRA.

La directora señaló que las familias han ido modificando su relación con la contratación de servicios de cuidado. Mientras que años atrás existían mayores dificultades para delegar determinadas tareas, actualmente se reconoce cada vez más la necesidad de contar con apoyos externos, tanto en centros de internación como en los propios hogares.

El desafío, agregó, no se limita a las decisiones individuales. Uruguay tiene una población envejecida, una tasa de natalidad que continúa descendiendo y una esperanza de vida cada vez mayor. En ese contexto, Pomiés consideró que las políticas públicas y la planificación de las familias deben avanzar en paralelo para responder a las necesidades de una sociedad que vivirá más años.

También anticipó que los hogares uruguayos destinarán cada vez más recursos a los cuidados, una actividad que requiere organización y previsión.

Alcance cumple 30 años y proyecta ampliar sus servicios

Los resultados de la investigación se presentaron en el marco de los 30 años de Alcance Servicio de Compañía, empresa familiar uruguaya fundada en 1996.

María Inés García, gerenta general de la compañía, mencionó que la decisión de realizar el estudio junto a CIFRA respondió al interés por profundizar en el conocimiento de cómo las personas viven la longevidad y qué esperan de los cuidados en el futuro.

"Nos pareció una gran oportunidad para profundizar los conocimientos en cuidados, cómo vive la gente esta nueva longevidad y qué es lo que valora, la autonomía y cómo la desea", expresó García.

La ejecutiva señaló que los resultados permitirán a la empresa trabajar sobre información concreta para revisar sus servicios, fortalecer la cobertura y llegar a más personas.

García también destacó la importancia del acompañamiento profesional en la recuperación y en la calidad de vida de las personas mayores. "El cuidado y el buen cuidado cumplen un rol fundamental en lo que es la recuperación, pero también en mejorar la calidad de vida de las personas", sostuvo.

En cuanto a los próximos pasos de la compañía, adelantó que trabajan en distintos proyectos vinculados a la ampliación de su propuesta de cobertura y de sus planes, aunque prefirió no anticipar detalles.

La presentación del estudio contó además con la participación de la psicóloga y conferencista Pilar Sordo, quien aportó una mirada sobre los vínculos afectivos y los desafíos emocionales que implica el cuidado.

Los datos dejan planteado un cambio en la manera de pensar la vejez. Aunque la familia continúa siendo el principal sostén para quienes necesitan asistencia, cada vez más uruguayos consideran que el cuidado debe planificarse y que existen alternativas para recibir ayuda sin que toda la responsabilidad recaiga sobre sus seres queridos.