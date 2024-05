El misterio del contenido perdido en internet: ¿por qué desaparecen las páginas web?

El contenido que está disponible hoy en Internet no es el mismo que había hace diez años, ya que este desaparece con el tiempo hasta el punto de que el 38 por ciento de las páginas que existían en 2013 han dejado de hacerlo en la actualidad.

En Internet se pueden encontrar miles de millones de sitios donde localizar información, comprar, ver vídeos y compartir experiencias, entre otras posibilidades, pero no todo lo que un día estuvo disponible permanece así siempre.

En concreto, han determinado que un 25 por ciento de todas las páginas web que existieron en algún momento del periodo analizado ya no eran accesibles desde octubre de 2023, principalmente porque la página había sido eliminada. Y el 38 por ciento del contenido que había en 2013 ya no existe en la actualidad.

Y esta "decadencia digital" se aprecia en distintos tipos de contenido y por distintos motivos. Por ejemplo, la investigación identificó que el 21 por ciento de las páginas web de sitios gubernamentales tienen el enlace roto, mientras que el 54 por ciento de las entradas de Wikipedia contiene al menos un enlace en el apartado de 'Referencias' que no lleva a ningún sitio.

La tendencia también se aprecia en redes sociales. En concreto, Pew Research Center analizó en primavera de 2023 y durante tres meses las publicaciones en tiempo real de Twitter (ahora conocida como X).

Tuits también que son eliminados de internet

De este seguimiento, el 'think thank' concluye que casi uno de cada cinco 'tuits' ya no es visible públicamente apenas unos meses después de su publicación, en el 60 por ciento de los casos porque la cuenta se hizo privada, fue suspendida o eliminada por completo. En el resto, se eliminó el 'tuit' de manera individual.

Identificaron, además, que hay unos tipos de 'tuits' que "tienden a desaparecer con más frecuencia que otros". Es el caso de los publicados en determinados idiomas (turno y árabe), desde perfiles con la imagen de perfil predeterminada y desde cuentas no verificadas.

No obstante, también detectaron que en torno al 6 por ciento de los 'tuits' que desaparecieron más tarde volvieron a estar disponibles. Vinculan esta desaparición temporal a cambios en la privacidad de la cuenta y al restablecimiento de aquellas que habían sido suspendidas.

Europa Press