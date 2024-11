El misterio del uruguayo desaparecido en Venezuela: una novia influencer, un cruce por la frontera y las sospechas de que está en un centro de tortura

Buglione tomó un vuelo de Nueva York a Bogotá, y de ahí un vuelo interno hasta la frontera con Cúcuta . Su familia no sabe por qué no viajó directo a Barinas, la ciudad adonde se quedaría con su aparente novia. Lo que se sabe hasta ahora sobre lo que pasó en la frontera es lo que la mujer les contó al hermano de Buglione , que vive en Uruguay, y al mejor amigo, también en el país.

Según su versión, y las capturas de pantalla que compartió del Whatsapp, Buglione le mandó una foto del primer control en la frontera de Cúcuta en la que le contaba que estaba esperando para poder avanzar en territorio venezolano. “Siento que en cualquier momento me liberan”, le escribió, según los chats a los que accedió El Observador. Eran las 18.25 del sábado 19 de octubre . Una hora después, la mujer preguntó:

—¿Cómo vas? ¿Qué haces? ¿Con quién has hablado?

—Con los que están acá. Me dicen que tengo que esperar.

—¿Tú cómo estás?

—Aburrido, cansado.

Y después, le dijo:

—Con fe, yo de aquí me voy, yo llego a Barinas. Esperame.

Lo que dice ese chat es que una hora después, Buglione estaba sin pasaporte, se lo habían retenido, no tenía su equipaje y no tenía una respuesta.

Enseguida, él le escribió:

—Si a las 10 no paso, vuelvo a Cúcuta.

—¿Sin pasaporte? —le preguntó ella.

—Si paso, me quedo en San Cristóbal por la noche.

El taxi se lo había coordinado Piña, y debía llevarlo desde la frontera hasta Barinas, que queda a unas seis horas de recorrido. Ella dijo que el hombre era de su confianza.

—Creo que el tema es la frontera terrestre por las amenazas al bigote —analizó él sobre el excesivo control. El “Bigote” refiere al líder chavista Nicolás Maduro.

A las 21 horas él la llamó y hablaron durante 11 minutos. Al cortar, le escribió que algo se había empezado a mover. Quince minutos después, le pidió:

—No me escribas. No me llames.

—Ok —respondió ella.

Esto, y una llamada de dos minutos por Whatsapp, es lo último que se supo de Fabián Buglione. La mujer no conocía a la familia de él en Estados Unidos, y se contactó con el mejor amigo de él, que vive en Uruguay. El amigo se comunicó con el hermano de Buglione, también en Uruguay, y fue él quien dio aviso a su expareja y los hijos.

“Yo no sabía nada, ni de esa relación, ni de que viajaba, ni sabía quién era la mujer. No tenemos certeza de nada”, dijo con angustia y nerviosismo Daniela Buglione, la esposa, de quien Fabián se había separado hace poco más de un año. La familia vive en Nyack, un pueblo en el estado de Nueva York.

La mujer intentó ponerse en contacto con Margelis Piña, pero cambió de celular. Tampoco contesta los mensajes de Instagram. En su red social, que es pública, ha mostrado en varios post su vínculo afectivo con él, pero no ha hecho referencia a la desaparición.

Los familiares consiguieron el teléfono del taxista, pero tampoco atiende los innumerables llamados.

Más misterios, la carta el día de su desaparición, vínculos militares y lo que maneja la embajada

La versión de Margelis Piña es que cuatro hombres vestidos de civil frenaron al taxi y pidieron la documentación. Buglione viajaba con el pasaporte uruguayo, su licencia de conducir de Estados Unidos y su green card, ya que era residente pero nunca llegó a hacerse ciudadano. Entonces, según ella, lo detuvieron, y parte de la historia la conoció cuando se encontró con el taxista, quien le entregó el equipaje con el que él viajaba, aunque no su computadora y su celular personal.

La familia de Buglione en Estados Unidos logró entrar en la casa donde él vivía en Nueva York, y ahí encontró que el hombre tenía una reserva de hotel a su nombre para la noche en que llegaba a Venezuela. La reserva era para dos personas en un hotel de Barinas y para salir al día siguiente. Sin embargo, cuando llamaron al hotel para ver qué había pasado con esa reserva, los familiares se encontraron con la respuesta de que no había ningún registro de que esa reserva se hubiera hecho, o incluso que se hubiese finalmente usado el servicio.

En el correo electrónico de Buglione aparece, además, un mail que Piña le envió con una carta formal de invitación para que su pareja entre en Venezuela. “Estoy extendiendo esta carta de invitación de manera formal a Fabián Buglione Reyes, quien va a viajar a Venezuela con fines turísticos desde el 19 de octubre hasta el 7 de noviembre”, decía el mensaje que la mujer le reenvió a su pareja, y donde especificaba que estaban juntos hace un año, que era una persona “seria y responsable” y que se quedaría en su casa. “Me comprometo a asumir toda la responsabilidad durante su visita”, termina el mensaje.

La mujer empezó la relación con Buglione al tiempo que dejaba con su anterior pareja y padre de uno de sus hijos, un militar del gobierno de Nicolás Maduro.

Buglione, en tanto, también tiene un hijo militar, pero en Estados Unidos. El hijo mayor, nacido en Uruguay y que emigró con sus padres cuando tenía un año, se desempeña como marine estadounidense, actualmente en una misión en Japón.

Desde la desaparición del hombre, la familia intenta atar cabos para saber dónde está. En la embajada uruguaya en Venezuela, le respondieron un mensaje por escrito en el que le dijeron que no tenían información oficial.

“Acusamos recibo y comprendemos la situación. Desde que fuimos informados, estamos haciendo el seguimiento y la gestiones que están a nuestros alcance para obtener información de la situación. Nos han transmitido de manera informal que estaría detenido en Caracas en el centro de detención del Helicoide, pero no tenemos confirmación, por lo que estamos trabajando para ello”, dice el mensaje de respuesta de la embajada. El Helicoide es un edificio icónico en Caracas, sede del servicio de inteligencia del gobierno bolivariano y centro de detención y tortura.

La Cancillería uruguaya emitió un comunicado pidiendo información al gobierno venezolano, pero no obtuvieron respuesta hasta ahora, dos semanas después de la desaparición.

De gerente de local de Mosca a instalador de cámaras de seguridad en Nueva York.

Fabián Buglione y su esposa Daniela vivían en Uruguay hasta 2001, cuando la crisis económica que atravesaba el país los obligó a dejar su vida —él era gerente de un local de Mosca en La Blanqueada— para emigrar a Estados Unidos con su hijo de apenas un año. Una vez en el norte, se instalaron en Nueva Jersey, y después de un tiempo se trasladaron al estado vecino de Nueva York. Allí, la pareja abrió una empresa que se dedica a la colocación de cámaras de seguridad.

Su hija más chica, que nació en ese país, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje desesperado sobre la desaparición de su padre.

“Mi padre se llama Fabian Buglione Reyes. Tiene 48 años y nació en Uruguay. El 19 de octubre viajó a Venezuela y desde allí desapareció. Tenemos razones para creer que es porque viajó como residente de los Estados Unidos y el gobierno venezolano decidió que esa era razón suficiente para arrestarlo. Estoy haciendo esta publicación porque no tenemos idea de dónde está mi padre o si está vivo o seguro. Agradecería mucho si esta publicación pudiera ser publicada, cualquier información que la gente pueda tener podría ser muy útil. Amo a mi padre y rezo para que esté a salvo”, escribió en la publicación en inglés, junto con varias fotos en las que se los ve juntos.