El nuevo hotel de Cipriani en La Barra que prepara una experiencia diferente para el próximo verano

El próximo 1° de noviembre reabrirá sus puertas Locanda Punta del Este , el hotel de Grupo Cipriani ubicado en el bosque de La Barra, a pocos minutos de la costa. La propuesta apunta a ofrecer una estadía marcada por el bienestar, la naturaleza y la gastronomía , en un entorno pensado para bajar el ritmo y disfrutar del descanso.

El concepto se extiende a todos los espacios del hotel, con una arquitectura contemporánea integrada al entorno y ambientes que priorizan la luz natural y el contacto con la naturaleza. El predio combina cipreses, palmeras y senderos arbolados con piscinas exteriores e interiores, canchas de tenis y pádel y gimnasio . También hay espacios pensados para el descanso, como terrazas en sombra y rincones frente al bosque.

El gran protagonista de esta nueva etapa es, sin dudas, el flamante Locanda Spa , concebido como un espacio de bienestar integral , donde la innovación se pone al servicio de la salud física, mental y emocional. Inspirado en los principios de la medicina preventiva, el bienestar consciente y la capacidad restauradora de la naturaleza, propone un recorrido personalizado que combina tratamientos de última generación, programas de recuperación física, nutrición inteligente, movimiento, descanso y experiencias sensoriales .

El agua ocupa un lugar central en esta experiencia, con piscinas de hidroterapia, circuitos termales, tratamientos de contraste y espacios de relajación orientados a reducir el estrés y favorecer el descanso. La oferta se complementa con programas de nutrición enfocados en distintos objetivos de salud y longevidad, además de actividades como yoga, entrenamiento funcional y meditación , junto con propuestas al aire libre en el entorno boscoso del hotel.

La tecnología aplicada al bienestar y los tratamientos personalizados completan una propuesta que se distingue por su carácter contemporáneo, sin perder la calidez y el detalle que caracterizan a la hospitalidad italiana.

Gastronomía con la distinción del sello Cipriani

La gastronomía también tendrá un papel destacado, con Harry's Table como restaurante principal del hotel. El espacio recupera parte del legado de Harry's Bar de Venecia, fundado por la familia Cipriani en 1931, y combina la tradición italiana con productos uruguayos. La carta abarcará desde desayunos y almuerzos junto a la piscina hasta cenas de alta cocina. Esta temporada se incorporará además Harry’s Dolci, concepto nacido en Venecia en 1981 que desembarcará por primera vez en Latinoamérica, con clásicos de la cocina veneciana y una oferta centrada en postres, pastelería y helados.

El Lobby Bar, presidido por un piano de cola, invita a disfrutar de cócteles clásicos como el tradicional Bellini —ícono creado por Giuseppe Cipriani y sello distintivo de la marca en todo el mundo— en un clima íntimo y sofisticado, mientras que el Pool Bar propone una experiencia más relajada, frente al agua y en contacto directo con el entorno natural. Para quienes prefieren la privacidad, el hotel ofrece además servicio de habitaciones durante toda la jornada.

La propuesta se completa con Casablanca Beach Club, el parador exclusivo del hotel ubicado a pocos minutos de la propiedad, donde los huéspedes acceden a servicio de playa, gastronomía, cócteles y traslados, extendiendo la experiencia Locanda hasta la orilla del mar.

Un espacio para celebraciones y encuentros

Concebido como un destino integral, Locanda ofrece mucho más que alojamiento. Sus amplias terrazas —rodeadas de jardines y con vistas abiertas al bosque— fueron diseñadas para recibir bodas, celebraciones sociales y eventos corporativos, mientras que el Ballroom Palazzo Ducale y el Auditorio Goldoni completan una oferta de espacios versátiles para todo tipo de encuentros, desde conferencias hasta cenas de gala.

El hotel también apuesta al segmento corporativo, posicionándose como uno de los destinos más distinguidos de la región para combinar reuniones ejecutivas, lanzamientos de producto y celebraciones empresariales con experiencias de team building que incluyen cabalgatas, recorridos en bicicleta, clases de surf y jornadas en contacto con la naturaleza de La Barra.

Entre los servicios disponibles estarán La Bottega, una tienda exclusiva con productos de Cipriani, y Fiori, una florería especializada en arreglos para eventos y propuestas personalizadas. El hotel también ofrecerá opciones gastronómicas para conferencias, cócteles y banquetes, con coffee breaks, almuerzos ejecutivos y cenas de gala elaborados bajo el mismo concepto de Harry's Table.

Un entorno pensado para desconectar

Locanda se emplaza en uno de los rincones más distinguidos de Punta del Este, rodeado de bosque y a minutos de las playas de La Barra, un área reconocida por su equilibrio entre naturaleza, diseño y sofisticación. El proyecto propone así una alternativa diferente dentro del destino: un lugar elegante y sereno, alejado del bullicio, donde el descanso, el bienestar y la buena mesa se combinan para ofrecer una experiencia pensada, ante todo, para desconectar.

Las habitaciones y suites acompañan esa misma filosofía. Con acabados en madera natural, amplios baños de mármol y una estética costera contemporánea, cada categoría —desde las Deluxe hasta la Punta Suite de 160 m²— fue diseñada para que el huésped encuentre un espacio de calma, ya sea con vistas al bosque, a los jardines o a la piscina. Muchas cuentan con terraza privada, ideal para prolongar el descanso al aire libre en un entorno silencioso y verde.

Su ubicación, entre el bosque de La Barra y el océano, permite acceder con facilidad a la oferta cultural y gastronómica de Punta del Este, desde galerías de arte hasta restaurantes de autor. Al mismo tiempo, el hotel reúne dentro de sus instalaciones espacios de descanso, gastronomía, actividad física y contacto con la naturaleza, sin necesidad de alejarse del predio.

Con su reapertura, Locanda Punta del Este incorpora una alternativa diferente a la oferta hotelera de la zona, con el respaldo de Cipriani y una ubicación privilegiada en el bosque de La Barra. El foco estará puesto en el descanso, la gastronomía y el bienestar, en un entorno que busca combinar confort y naturaleza.