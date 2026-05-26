El proyecto residencial que promete cambiar cómo viven los mayores de 60 en Uruguay: comunidad, servicios y una nueva forma de vivir

A menos de un año de su presentación, Life+60 se consolidó como uno de los proyectos residenciales más singulares y prometedores del mercado inmobiliario uruguayo. Pensado exclusivamente para personas mayores de 60 años , el desarrollo no solo confirmó la existencia de una demanda insatisfecha en este segmento, sino que comenzó a captar el interés de inversores que destacan su potencial de revalorización y la estabilidad de los alquileres.

Impulsado por BeOne Desarrollos , Life+60 propone un modelo de vivienda que combina autonomía, servicios y vida comunitaria , en un formato que hasta ahora no tenía presencia en Uruguay y que se aleja tanto del edificio residencial tradicional como de los esquemas asistenciales.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de construcción y está previsto que las unidades sean entregadas hacia fines del próximo año.

Desde la desarrolladora señalan que la respuesta del mercado fue superior a la esperada . La mayor parte de las unidades han sido adquiridas por personas que proyectan residir allí, así como por grupos de amigos que deciden compartir esta etapa de la vida en un mismo entorno, manteniendo su independencia pero fortaleciendo el vínculo social cotidiano.

Screen Shot 2026-05-26 at 10.54.51 Nicolás Gammella, director de BeOne Desarrollos.

A este perfil se suma un segmento inversor que identifica al proyecto como un activo con características diferenciales: baja rotación, permanencias prolongadas y un público que prioriza la estabilidad, el cuidado del entorno y la previsibilidad a largo plazo.

Este comportamiento del mercado se explica por tendencias demográficas claras, como el envejecimiento de la población y la creciente búsqueda de alternativas habitacionales que se aparten tanto del modelo residencial tradicional como de los esquemas asistenciales, y que promueven el bienestar, la actividad y la vida en comunidad.

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Alquileres de largo plazo y revalorización

En el mercado inmobiliario, Life+60 es observado como un producto de nicho, con barreras de entrada relevantes. La combinación entre ubicación, diseño arquitectónico, amenities y concepto comunitario genera condiciones especialmente favorables para alquileres de largo plazo, con menor rotación y mayor previsibilidad para los propietarios.

El corazón del proyecto es un amplio parque interior de casi 600 m², concebido como un verdadero espacio de encuentro y vida cotidiana. Este gran jardín central, contenido por el propio edificio, organiza la planta baja, en torno al cual se disponen la totalidad de los amenities, generando una relación directa y permanente entre los espacios comunes y el área verde.

Piscina climatizada con solárium, gimnasio adaptado, sala de danza, biblioteca, sala de talleres, espacios de masajes, peluquería y pet spa se articulan visual y funcionalmente con el patio, junto a la BBQ cerrada, los parrilleros abiertos, laundry y biciparking. Esta disposición convierte a los amenities en una extensión natural del espacio exterior, favoreciendo el uso diario, el encuentro espontáneo y una vida activa en comunidad.

AMENNITIES LIFE+60

Operadores del sector destacan que este tipo de desarrollos, donde la arquitectura refuerza el vínculo social y el uso permanente de los espacios comunes, tiende a sostener e incluso mejorar su valor en el tiempo, especialmente cuando logra consolidar desde el inicio una comunidad activa y un funcionamiento estable.

Ubicación estratégica y entorno cotidiano

Ubicado en el barrio Buceo, Life+60 se inserta en un entorno residencial consolidado, con excelente conectividad urbana y acceso inmediato a servicios esenciales. La cercanía con la Rambla de Montevideo, a la que se accede caminando en 10 minutos, permite incorporar paseos y actividades al aire libre como parte de la rutina cotidiana.

Al mismo tiempo, el proyecto integra espacios verdes y áreas comunes de uso diario, organizados en torno a un amplio patio interior arbolado, que complementan la vida urbana y ofrecen ámbitos cuidados para el descanso, la actividad y el encuentro. Esta combinación entre entorno barrial y prestaciones internas refuerza una experiencia de vida cómoda, activa y equilibrada, difícil de replicar en un edificio residencial tradicional. No resulta sencillo imaginar a una persona que haya vivido esta experiencia volviendo a un formato habitacional convencional.

De este modo, Life+60 articula la cercanía a la ciudad con la posibilidad de disfrutar de espacios propios pensados para la vida diaria, manteniendo un vínculo fluido y natural con el barrio. En este marco, el proyecto se posiciona como una propuesta que articula innovación habitacional, respuesta a una tendencia demográfica y una alternativa de inversión con lógica de largo plazo, en un contexto donde el mercado inmobiliario comienza a prestar mayor atención a los desarrollos orientados a personas mayores de 60 años.

Vivir con amigos, una tendencia en crecimiento

Durante el proceso de comercialización se detectó un fenómeno que refuerza el concepto del proyecto: personas que eligen Life+60 no solo como vivienda, sino como forma de vida. Residentes que participan de actividades, comparten intereses, organizan encuentros y construyen vínculos cotidianos, en un entorno que funciona de manera similar a un club, con agenda, espacios y dinámicas propias.

En ese contexto, desde el sector señalan que resulta difícil imaginar que una persona que haya vivido esta experiencia vuelva luego a un edificio tradicional, donde la vida social suele limitarse al interior de la unidad y los espacios comunes cumplen un rol meramente funcional.

Un modelo con proyección

El desempeño inicial de Life+60 y la respuesta del público comienzan a posicionarlo como un caso de referencia dentro del mercado local. Su combinación de ubicación, diseño arquitectónico, amenities orientados a la vida diaria y una fuerte impronta comunitaria genera condiciones de estabilidad y previsibilidad altamente valoradas tanto por propietarios como por inversores con una mirada de largo plazo.

Life+60 se consolida así como un modelo residencial que integra innovación habitacional, respuesta a una tendencia demográfica estructural y una experiencia de vida pensada para esta etapa, alineando calidad de vida y solidez como activo inmobiliario.