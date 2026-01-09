El verano se vive distinto con Santander Select: beneficios, experiencias y descuentos exclusivos en los principales destinos del país

Durante la temporada de verano, Santander Select despliega una agenda especial de beneficios y experiencias pensadas para acompañar a sus clientes en los principales puntos turísticos de Uruguay.

Bajo el concepto de una propuesta integral que combina gastronomía, bienestar, música, arte, movilidad y lifestyle, la iniciativa se extiende a lo largo de enero y febrero en destinos como Punta del Este, La Barra, Manantiales, José Ignacio, Punta del Diablo, La Pedrera y La Paloma.

Uno de los ejes destacados es la Ruta Gourmet, que ofrece un 25% de descuento todos los días del verano en una cuidada selección de locales gastronómicos de la costa. El beneficio cuenta con topes diferenciados según el tipo de tarjeta, alcanzando hasta $4.000 en tarjetas de crédito y $4.000 en tarjetas de débito para clientes Select, con condiciones disponibles en theselectexperience.com .

La propuesta se completa con experiencias exclusivas, entre las que se encuentran los paseos en velero , con salidas diarias a las 9:30 y 16:30 horas, y cupos limitados. Las reservas se realizan sin costo previo a través de la plataforma The Select Experience o por WhatsApp.

El bienestar también ocupa un lugar central con l’Marangatú Silent Yoga Experience, una experiencia sensorial frente al mar que se realiza los jueves y sábados de enero y febrero, con sesiones a las 8:30 horas y cupos limitados a 50 personas por día.

En el plano cultural, Santander Select acompaña eventos de relevancia internacional como el 30.º Festival Internacional de Jazz de Punta del Este, que se desarrolla del 7 al 11 de enero. La actividad es gratuita y exclusiva para clientes con tarjetas Mastercard Black y Visa Infinite emitidas por Banco Santander Uruguay, con reserva previa obligatoria. A esto se suma el festival Música frente al mar, una propuesta de música clásica y de cámara que tiene lugar del 10 al 14 de enero en Playa La Viuda, Punta del Diablo, con la participación de Floreo and Friends y destacados invitados nacionales e internacionales.

Otra de las experiencias diferenciales es el Hospitality en Open Park, un espacio exclusivo con cupos limitados para clientes Select, pensado para disfrutar de eventos y celebraciones en un entorno preferencial.

En materia de movilidad, Santander Va ofrece un servicio de chofer todos los días de lunes a sábado, de 22 a 6 horas, permitiendo a los clientes trasladarse en su propio auto con un conductor de confianza, priorizando la comodidad y la seguridad durante las salidas nocturnas.

La propuesta se amplía con beneficios en moda y decoración, con un 25% de descuento en locales seleccionados de Punta del Este, La Barra, Manantiales y José Ignacio, así como en marcas como Anushka Elliot. También se incluyen descuentos en deportes acuáticos, heladerías, golosinas, medialunas, chiringuitos de playa y promociones especiales en McDonald’s con tarjetas de débito.

Además, los clientes pueden canjear puntos del programa Soy Santander, donde 1 punto equivale a $1, sumando así una capa adicional de beneficios durante toda la temporada.

Con esta propuesta, Santander Select consolida una experiencia de verano que trasciende los descuentos y apuesta por acompañar a sus clientes con actividades exclusivas, servicios diferenciales y una agenda pensada para disfrutar al máximo de la costa local.