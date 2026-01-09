El verano se vive distinto con Santander Select: beneficios, experiencias y descuentos exclusivos en los principales destinos del país

Durante la temporada de verano, Santander Select despliega una agenda especial de beneficios y experiencias pensadas para acompañar a sus clientes en los principales puntos turísticos de Uruguay.
Bajo el concepto de una propuesta integral que combina gastronomía, bienestar, música, arte, movilidad y lifestyle, la iniciativa se extiende a lo largo de enero y febrero en destinos como Punta del Este, La Barra, Manantiales, José Ignacio, Punta del Diablo, La Pedrera y La Paloma.
Uno de los ejes destacados es la Ruta Gourmet, que ofrece un 25% de descuento todos los días del verano en una cuidada selección de locales gastronómicos de la costa. El beneficio cuenta con topes diferenciados según el tipo de tarjeta, alcanzando hasta $4.000 en tarjetas de crédito y $4.000 en tarjetas de débito para clientes Select, con condiciones disponibles en theselectexperience.com.
La propuesta se completa con experiencias exclusivas, entre las que se encuentran los paseos en velero, con salidas diarias a las 9:30 y 16:30 horas, y cupos limitados. Las reservas se realizan sin costo previo a través de la plataforma The Select Experience o por WhatsApp.
El bienestar también ocupa un lugar central con l’Marangatú Silent Yoga Experience, una experiencia sensorial frente al mar que se realiza los jueves y sábados de enero y febrero, con sesiones a las 8:30 horas y cupos limitados a 50 personas por día.
En el plano cultural, Santander Select acompaña eventos de relevancia internacional como el 30.º Festival Internacional de Jazz de Punta del Este, que se desarrolla del 7 al 11 de enero. La actividad es gratuita y exclusiva para clientes con tarjetas Mastercard Black y Visa Infinite emitidas por Banco Santander Uruguay, con reserva previa obligatoria. A esto se suma el festival Música frente al mar, una propuesta de música clásica y de cámara que tiene lugar del 10 al 14 de enero en Playa La Viuda, Punta del Diablo, con la participación de Floreo and Friends y destacados invitados nacionales e internacionales.
Otra de las experiencias diferenciales es el Hospitality en Open Park, un espacio exclusivo con cupos limitados para clientes Select, pensado para disfrutar de eventos y celebraciones en un entorno preferencial.
En materia de movilidad, Santander Va ofrece un servicio de chofer todos los días de lunes a sábado, de 22 a 6 horas, permitiendo a los clientes trasladarse en su propio auto con un conductor de confianza, priorizando la comodidad y la seguridad durante las salidas nocturnas.
La propuesta se amplía con beneficios en moda y decoración, con un 25% de descuento en locales seleccionados de Punta del Este, La Barra, Manantiales y José Ignacio, así como en marcas como Anushka Elliot. También se incluyen descuentos en deportes acuáticos, heladerías, golosinas, medialunas, chiringuitos de playa y promociones especiales en McDonald’s con tarjetas de débito.
Además, los clientes pueden canjear puntos del programa Soy Santander, donde 1 punto equivale a $1, sumando así una capa adicional de beneficios durante toda la temporada.
Con esta propuesta, Santander Select consolida una experiencia de verano que trasciende los descuentos y apuesta por acompañar a sus clientes con actividades exclusivas, servicios diferenciales y una agenda pensada para disfrutar al máximo de la costa local.