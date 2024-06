Agustín Casanova habló sobre su pareja y la posibilidad de ser padre: "Una vez que logro entablar algo con alguien le pongo el 100%"

En otro fragmento de la entrevista el cantante, de 30 años, recordó que en algún momento de estos años con la banda dijo que pensaba retirarse a los 30 años. "No sé en verdad qué tan real es retirarse, porque uno también ama lo que hace. Entonces es difícil decir 'me retiro'", reconsideró.

"Quizás en algún momento cercano de mi vida meta un freno a la intensidad con la que manejamos los shows. Si bien ya estamos más tranquilos –tocamos los fines de semana o eventualmente alguna vez por semana–, creo que ya es tiempo de descansar un poco y disfrutar de mi familia y mis amigos. También pienso en tener mi propia familia, mis hijos y demás", dijo.

Sin embargo, consideró que en este momento "sería complicado darle tiempo" a la tarea de ser padre. "Quiero ser una persona que pueda disfrutar y compartir eso. Económicamente y demás lo podría hacer, pero en cuanto a tiempos no. Pasa que, quieras o no, los músicos y todo mi equipo trabajan a raíz de que yo canto, entonces no es tan fácil decir 'bueno, ya está, ya no canto más nada'".