Alfredo Casero fue a lo de Mirtha y discutió con todos los de la mesa

Alfredo Casero

Con Alfredo Casero como protagonista principal, el actor se cruzó con Baby Etchecopar y Mónica Gutiérrez, generando un intenso debate sobre el rol de los periodistas en la política.

El primer choque ocurrió cuando Mirtha Legrand abrió la discusión sobre el papel del periodismo durante los años del kirchnerismo en Argentina, a raíz del reciente escándalo con Alberto Fernández. Baby Etchecopar, tomando la palabra, defendió a sus colegas periodistas diciendo:

“Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo un egocéntrico. Somos 40 que soportamos censura, son 40 teatros rotos, me echaron de canales, carpetazos, críticas, carteles en la calle. No todos somos iguales, no todos tenemos un sobre de cartas en casa…”

Cruce con Baby Etchecopar Alfredo Casero no tardó en intervenir, acusando a Etchecopar de recibir dinero a cambio de emitir opiniones al aire. "No lo tendrás en casa, pero me vas a negar que trabajan por pauta. Vos saliste en la tele diciéndolo adelante de lo de Fantino", replicó Casero.

Etchecopar, visiblemente molesto, respondió: "Yo no. ¿Vos escuchaste todo? ¿Me dejás hablar o hablás vos solo?", lo que desató la furia de Alfredo: "¡No me grités!". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/1824997834011169257&partner=&hide_thread=false SILLAZOS EN LA MESAZA DE MIRTHA



ALFREDO CASERO CONTRA BABY ETCHECOPAR Y MÓNICA GUTIÉRREZ:



"¿Vos me vas a negar que trabajan por pauta? Saliste en la tele diciéndolo con Fantino. Yo nunca cobré un solo peso, me hicieron mierda y me destrozaron por todos lados" pic.twitter.com/W8LyD1lHtz — Agarra la Pala (@agarra_pala) August 18, 2024 Intervención de Mónica Gutiérrez La discusión no terminó ahí. Mónica Gutiérrez se sumó al debate, cuestionando a Casero por criticar al periodismo. El actor aprovechó para abrir un debate sobre la necesidad de matrícula para los periodistas: “Entonces podés dejar entrar a un quirófano a operar a tu hijo a la doctora Rímolo. El periodismo termina con la realidad de las personas. El daño que le hicieron a la gente y a la gente mayor fue muy grande”, argumentó Casero. Debate sobre la denuncia de Fabiola Yañez El enfrentamiento continuó cuando retomaron el tema de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez a Alberto Fernández. Mónica Gutiérrez defendió a la ex primera dama, mientras Casero insinuó que la noticia era una distracción deliberada: "¿No escucharon hace un mes y medio que esto se sabía y que se iba a saber? Salió en el momento exacto en el que tenía que salir. Ahora, ¿qué estamos tapando con todo esto?", inquirió Casero. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1824994605063864473&partner=&hide_thread=false “Casero”



Porque acusó a Baby Etchecopar de “pautero” en plena mesa de Mirtha: “Vos recibías los sobres de Larreta”. pic.twitter.com/WMPHO3uqYi — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 18, 2024 Gutiérrez, con tono irónico, le preguntó: "¿Qué tapamos? Contanos…". Casero, visiblemente irritado, respondió: “No me tratés como un pendejo porque yo, lamentablemente, hace 13 años que peleo contra los peronistas sin un solo peso de nada. Así que no me tratés así porque estoy explicando y hablando. ‘A ver, explícame’, porque te puedo explicar”.