Algunos libros recomendados para estas vacaciones de julio

Cómo ser el protagonista de tu bienestar de Silvio Raij: Bienvenido a Cómo ser el protagonista de tu bienestar ! Este libro marca el comienzo de un viaje transformador para aquellos que deseen realizar cambios significativos. Si alguna vez has sentido esa necesidad profunda de mejorar tu vida, pero te has preguntado por dónde empezar, el libro que tienes en tus manos puede ser la guía que has estado buscando. En sus páginas explorarás las lecciones más valiosas que he aprendido a lo largo de casi treinta años de práctica de meditación en la India. Estas enseñanzas han tenido un impacto profundo y positivo en mi vida.

Comer sin hambre de Judson Brewer; La idea de que la ansiedad es una emoción que sentimos está muy arraigada, no obstante, creemos que deberíamos ser capaces de resistirnos a la atracción de la comida; al fin y al cabo, tenemos que comer. Sin embargo, acabamos en una lucha constante contra la comida, sentimos que no tenemos el control y nos avergüenza no poder cambiar nuestros hábitos.

En Comer sin hambre, el neurocientífico Judson Brewer nos propone un plan de 21 días en el que aprenderemos a entender nuestro cerebro y a ser más conscientes para cambiar así nuestra relación con la comida. Además, descubriremos las claves para desbloquear los patrones de pensamiento, deshacernos del bucle de malos hábitos que nos conducen a la ansiedad y superar los sentimientos de culpa y frustración que despierta.

Con un estilo accesible y compasivo, y a partir de los estudios en neurociencia más pioneros y de décadas de estudio y práctica psiquiátrica del autor, Comer sin hambre es un manual con el que estableceremos hábitos saludables a largo plazo y con el que conseguiremos escapar de la cárcel que supone la ansiedad por la comida.

Ama tu soledad de Borja Vilaseca: La soledad es una de las emociones más intensas y dolorosas. Prueba de ello es que hacemos cualquier cosa para evitarla. De hecho, la gran mayoría de adultos somos sociodependientes, adictos a la nicotina social. Es decir, a la irracional necesidad de estar permanentemente en contacto con otras personas. A pesar de ser la forma de drogadicción más común en nuestra sociedad, es también la más desconocida. ¿Quién es el valiente que se atreve a quedarse a solas, desnudo emocionalmente y cara a cara con el dolor que anida en sus profundidades?

Este libro es un viaje terapéutico. Y está concebido como un proceso de desintoxicación social con el que afrontar nuestro mayor miedo: la herida de abandono. Entre otros aprendizajes, propone que dejemos de utilizar a los demás como parches para tapar nuestro vacío existencial y suplir nuestra falta de amor propio. Y que revisitemos nuestra infancia para reconciliarnos con nuestro niña (o niño) interior. Solo así podremos convertirnos en lo que estamos destinados a ser: nuestro mejor amigo, descubriendo que nunca estamos (del todo) solos.

Cómo ser un estoico de Massimo Piliucci: Mediante un sinfín de consejos, ejercicios prácticos y propuestas de meditación, este libro se convierte en la guía esencial para vivir la vida según las pautas del estoicismo y encontrar las soluciones que esta filosofía puede aportar a nuestros problemas modernos.

El estoicismo es una filosofía práctica cuyo mensaje esencial es: no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos a ello. Cuando nos hacemos preguntas tan corrientes como «¿Qué puedo hacer para controlar mi rabia?», «¿Qué debo hacer si alguien me insulta?», «¿Qué puedo hacer para no sentir temor ante la muerte?», o incluso «¿Cómo debería gestionar los éxitos que obtengo?» lo que en realidad nos estamos preguntando es de qué forma deberíamos vivir nuestra vida para ser más felices. Y no parece una cuestión sencilla de responder…

Optimal de Daniel Goleman y Cary Cherniss: Existen momentos en los que alcanzamos el rendimiento máximo: un atleta ejecuta un juego perfecto o una empresa logra un trimestre con beneficios extraordinarios. Pero estos momentos suelen ser esquivos, y por cada día asombroso podemos tener cien días comunes e incluso insatisfactorios. En Optimal, Daniel Goleman y Cary Cherniss, basándose en investigaciones científicas, nos enseñan cómo aplicar la inteligencia emocional mediante prácticos consejos para tener un mayor compromiso y productividad. Además, nos muestran que la realización no proviene de experiencias cumbre aisladas, sino más bien de muchos días buenos y consistentes . En suma, este libro contiene las claves para alcanzar un liderazgo altamente efectivo y construir, a la par, una cultura organizacional que empodere a cada trabajador para mantener el máximo provecho sin llegar al tan temido burnout.