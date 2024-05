Celso Cuadro habló del cruce que tuvo en Canal 12 con el jefe de Homicidios: "Es una intromisión"

"Se viralizó un video donde estábamos allí con otros colegas. Llegamos más temprano de lo que era la reconstrucción, fuimos a un lugar, a una casa que habíamos obtenido por allí permiso para para estar en el interior de esa vivienda. Estamos en un predio privado a unos 80 metros, aproximadamente, del lugar donde se iba a llevar adelante la reconstrucción. La televisión es imagen, es importante lo que la gente quiere ver. El fiscal ingresando, si nos pedían que tapáramos algún testigo, lo íbamos a hacer, esto es de común acuerdo, acá no hay nada extraño. Lo cierto es que primero vino una oficial, nos dijo que nos teníamos que retirar. Nosotros amparados claramente en los derechos que tenemos, porque la gente tiene derecho a informarse. Y ese es el derecho que nosotros tratamos de explorar y de llevar adelante. Bueno, le dijimos que estábamos en esa posición y que no nos íbamos a mover de ahí. Ella va, informa al fiscal, el fiscal envía a otro oficial, que es el que viene (por Jonatan Clavijo). Ya viene con otras características, con otra idea, se adelanta a decirme que yo no le mueva la cabeza, que todavía no me había explicado lo que él quería. Una situación por allí de poca cintura, porque el policía estaba haciendo lo que tenía que hacer, el fiscal lo manda", comentó.

Lo que dijo Celso Cuadro sobre el cruce con Clavijo

¿ No le parece una intromisión en la tarea periodística?

Es una intromisión, pero no todos los policías tienen por qué saber, este debería saber porque es un jefe de homicidios, establecer hasta dónde puede ir la prensa y hasta dónde no. Quizás yo supongo que no sabía y por eso yo le respondo "cuando tú estabas en la escuela de policía, yo ya estaba cubriendo homicidios". Hace más de 30 años que trabajo en la televisión, con lo cual digo, no había misterio, no había secreto. Pero bueno, el fiscal luego viene, que es el que tenía que haber venido primero, Sebastián Robles, y haber conversado con los medios, haber conversado con nosotros. "Muchachos por favor negociemos, busquémosle la vuelta, no queríamos generar un problema mayor con otros colegas". Pero sí, nos queríamos quedar ahí, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Porque él tiene que pedir una orden de allanamiento, porque tiene que haber un juez que la habilite, porque se le va a desvirtuar absolutamente todo lo que iba a hacer. Pero nosotros somos periodistas, la gente tiene derecho a saber, a informarse y la forma que tenemos de informarle a la gente es esa, o sea, estando en el lugar. Y si no me permitís estar al lugar y si me querés ocultar algunas cuestiones, es absurdo. Por eso se genera ese problema, que se viralizó. Reitero, para mi el policía actuó, pero le faltó cancha, le faltó cintura.

También has tenido otros casos de roces en el trabajo, te pasó con un sindicalista de ADEOM.

Vuelvo a lo que te decía antes. A mí me gusta que me respeten, para mí es fundamental el respeto, yo respeto el trabajo del policía, del fiscal, del juez. Pero yo ya sé hasta dónde ir y necesito que me respeten, respeto el trabajo del sindicalista también. En el caso de lo que sucedió en aquella oportunidad, alguien pretendía obligarme a mí a que no editara determinada nota. Todas las notas se editan, esta nota que estamos haciendo la vas a editar. En esa situación me sentí como que me estaban obligando a determinada cosa, forzándome a que yo no fuera a tocar eso.

¿Hubo alguna disculpa del sindicato o del sindicalista?

Se disculpó el sindicato, la persona nunca se disculpó. Y si me la encuentro ahora, me olvidé hasta de la cara. Tuve muestras de afecto de mucha gente, del sindicato, del sindicato de la prensa, del canal donde yo trabajo, sindicato de ADEOM también tuvo contacto con nosotros. Hubo gente que me dijo "si querés llevarlo más arriba a esto, lo podemos hacer", y la verdad que no, porque es un trabajador y bueno, la dejamos ahí. Pero hay que respetar, porque sabés lo que pasa; esto ocurre una vez y ocurre con una o con un periodista. Mañana ocurre otra vez y otra vez. Y al final los periodistas quedamos de lado y cualquiera viene y te dice; los periodistas que se vayan, los periodistas para afuera, y no.

Hay muchos jóvenes que tal vez se sientan intimidados por el uniforme.

Nosotros estamos amparados por una ley de prensa. Sería muy importante conocer de cabo a rabo esa ley de prensa, porque allí tenés un montón de cuestiones que avalan tu trabajo. Tenemos que llevar la información, porque la gente, reitero, tiene el derecho a estar informada y nosotros tenemos el derecho a informar. La obligación de informar, es más la ley de prensa así lo dice, el periodista tiene la obligación de informar. Entonces que se la banque el que se la tenga que bancar, sino que se la aguante.