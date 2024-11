Conociendo Rusia, antes de su Antel Arena: "Somos hermanos, entonces se hace muy natural venir a Montevideo a tocar"

“Qué emoción. Primero le quiero agradecer a Natalia Lafourcade por hacer esta canción conmigo. Ya saben por supuesto el tamaño de la música, del arte de Natalia. Es increíble, así que esto es para Natalia (...) No anoté nada, yo no pensé que me lo ganaba. Así que bueno, nada. A mi país, a la Argentina, los amo. Salud. ¡Dale Boca!”

Conociendo Rusia ya había obtenido diversas nominaciones a los Latín Grammys por álbumes anteriores como Cabildo y juramento y La dirección. Este año, Jet Love también estuvo nominado en la categoría de Mejor Álbum de pop/rock, premio que finalmente se llevó el cantante puertorriqueño Draco Rosa por Reflejos de lo eterno.

Mateo Sujatovich habló con El Observador sobre Jet Love —que presentará el 30 de noviembre en el Antel Arena—, a quien define como “un manifiesto de amor hacia la música”, su relación con el público uruguayo y la inteligencia artificial como nueva herramienta para crear música.

Presentaste el nuevo disco, Jet Love, como “un manifiesto de amor hacia la música”. ¿Por qué ese concepto?

Es un álbum un poco post-pandémico, digamos. Puedo decir que fue un disco compuesto en tránsito, en aviones, en hoteles, en momentos de soledad durante la gira. Me di cuenta de que iba hablando todo el tiempo entre el jet lag, las horas de diferencia con Buenos Aires, de todo lo que tiene que ver con estar un poco perdido y sin saber muy bien donde estás por tanto viaje, estaba como desorientado. Y eso con los sentimientos, con la vida, con el día a día.

Debutaste en Uruguay en 2021 en La Trastienda, en un contexto de pandemia por COVID-19, pero así y todo agotaste seis shows. ¿Cómo fue? ¿Cómo sentiste tu relación con el público uruguayo?

Fue una locura porque yo estaba haciendo shows en Madrid y empezamos a largar Trastiendas reducidas y se agotaban. Ahí me di cuenta de que acá había una onda tremenda, que había mucha gente con ganas de escucharme en vivo y que se sabían las canciones. Estamos cerquita, somos hermanos, entonces se hace muy natural venir a Montevideo a tocar.

Además los discos que salieron en pandemia tuvieron otro impacto en la vida de la gente.

Sí, tal cual.

En una entrevista mencionabas que en el proceso del primer disco tuviste mucho miedo, mucha inseguridad. Hoy, con cuatro discos, ¿te sigue pasando?

Tengo quizás otras sensaciones. Sé que hay gente que ya me escucha y que también espera algo de mí y es difícil componer a veces con eso, pero también es algo a lo que me fui acostumbrando. Pero cada vez siento que cuanto más pasa el tiempo más voy disfrutando también, de los cambios, de hacer algo distinto y de que sé que puedo hacer lo que quiero y habrá momentos de más recibimiento o menos. La vida es larga, voy a hacer muchos discos y no todos serán ni los más hiteros ni los menos. Y tampoco estoy buscando que mis discos sean ni hits, ni booms, sino hacer la música que me represente en el momento, que me guste.

Tus videos tienen una estética y una fotografía bastante particular, sobre todo Cabildo y Juramento donde además utilizas el blanco y negro. ¿Sos cinéfilo, o tenés referencias del mundo audiovisual?

No, no soy particularmente cinéfilo. Me gusta el cine, pero en general intento encontrarme con algún director o directora que me cope, gente con quien pueda trabajar y que le pueda explicar un poco qué es lo que me gusta, mostrarles las películas que me gustan, las referencias y cosas que me identifiquen y dejar que esa persona vuele y haga lo suyo.

¿O sea que sacas inspiración de películas para hacer los videos?

Siempre. Refes de pelis seguro, de series, me pongo siempre a investigar también en los momentos cuando hay que hacer cosas audiovisuales.

¿Sentís que ser hijo de Leo Sujatovich hizo que la gente esperara o tuviera más expectativas sobre tu trabajo que si no vinieras de una familia de músicos?

No sé, quizás yo tenía más expectativas sobre mí mismo que la gente. Nadie estaba esperando que el hijo de Leo Sujatovich saque un disco. Nunca nadie vino a ponerme presión, pero bueno, para mí, quizás sí, viniendo de casa de músicos y de una familia reconocida, pero era una presión más interna que externa. Eso por suerte con el tiempo se diluyó bastante.

Participaste en el show que el canal de streaming Olga dio en el Antel Arena. ¿Qué pensás de esta sinergia que se genera hoy en día entre esos productos de streaming y la música?

Son como los nuevos programas de tele. Por suerte hay algunos programas que tienen mucho interés cultural y que conviven un montón con la música, que es el caso de lo de Olga. Migue (Granados) desde el principio apoyó mucho mi música y le encanta, y siempre que tiene cosas lindas e importantes me invita. No siempre puedo, pero cuando hay un espacio me paso un rato por ese universo.

¿Cómo te parás frente a la inteligencia artificial, una nueva tecnología que puede imitar tu voz a la perfección o que puede hacer una canción completamente de cero sin necesitar de la intervención de un músico?

Estoy re desentendido del tema, no utilizo ninguna aplicación. Me genera muy poco interés, la verdad. Me parece muy flashero y cuando alguien me muestra cosas de inteligencia artificial me cago de risa porque hay cosas que son muy divertidas, las imitaciones de las voces y eso. Pero me genera muy poca curiosidad a la vez. Me genera más curiosidad leer cosas que no haya leído o escuchar música hecha por seres humanos. Me genera mucha más curiosidad que lo que pueda hacer una máquina.

¿Con quién te gustaría colaborar para próximos temas?

Me encantaría trabajar con el "Negro" Rada, con No Te Va Gustar, con Nathy Peluso, con Calamaro, con Wos, con Dillom, con Julieta Venegas y con Mon Laferte.

Tu show del 30 de noviembre es el más grande hasta ahora en Uruguay. ¿Qué expectativas tenés?

Disfrutarlo mucho, disfrutarlo un montón. Es el último show del año para mí, lo cual también va a ser súper especial. Fue un año muy lindo, muy fuerte, de mucho movimiento y eso, con mucha ilusión con muchas ganas y espero que se llene de gente y que vengan a cantar un poco de todo, del disco nuevo y de los anteriores.