De Almodóvar a la última ganadora de Cannes, vuelve el Monfic y es una oportunidad para ver las películas más premiadas del año

El cineasta estadounidense Sean Baker ya era un nombre de referencia en el cine independiente de su país, con películas que habían cosechado éxito de crítica y además innovado en ciertas formas de hacer cine "económico". Ahora, Baker reforzó su carrera con uno de los premios más importantes del mundo del cine: la Palma de Oro del Festival de Cannes. Anora, que sigue a una bailarina erótica y su historia de amor con el hijo de un mafioso ruso, es una de las fuertes contendientes de cara a la próxima edición de los Oscar, al tiempo que el trabajo de su protagonista Mikey Madison ha sido elogiado de forma unánime.

El cine del francés Jacques Audiard se ha caracterizado por una eclectitud que trasciende a las formas, y su última película es un fiel reflejo de esa forma de pensar sus historias. En Emilia Pérez, Audiard presenta un musical que se inmiscuye en el mundo de la música pop, del crimen y que tiene en su trío protagonista —Selena Gómez, Karla Sofía Gascón y Zoe Saldana— su mayor virtud. Las tres fueron premiadas en Cannes por su trabajo, al tiempo que la película ganó el premio del jurado.

El vínculo entre Donald Trump y el cine es amplio —desde su recordado cameo en Mi pobre angelito 2 a su versión femenina interpretada por Meryl Streep en No mires arriba— pero por primera vez una película se centrará en la forma en la que inició su negocio inmobiliario en Nueva York durante los años 1970 y 1980, y convirtió su nombre en un sinónimo del desarrollo de esa ciudad. Sin embargo, el tono no es elegíaco, sino lo contrario: el director Ali Abbasi propone un delirante paseo por los entretelones de los orígenes de un personaje tan estrafalario como decidido y perverso.

Embed - The Apprentice | Official Trailer | Exclusively in Theaters October 11