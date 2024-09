Dolina no sabía que tenía el micrófono abierto y se emitió al aire una charla cargada de insultos

Le puede pasar hasta el más experiente: el micrófono abierto puede ser un peligro para un comunicador de radio novato, que recién está empezando a familiarizarse con "el aire", y también a alguien con la trayectoria de Alejandro Dolina . Eso sucedió hace algunos días, cuando en su programa La venganza será terrible comenzó, pero el argentino no se dio cuenta.

Pasada la medianoche del sábado, el momento en que el programa comienza —y que se retransmite en Uruguay por El Espectador—, se pudo escuchar como Dolina y sus colaboradores frecuentes Gillespi y Patricio Barton empezaron a mantener una conversación que, evidentemente, no tenía intención de ser emitida: los tres estaban discutiendo sobre una ruptura amorosa que se dio de la siguiente manera:

—Vos le dijiste "dejame hinchar las bolas", no es mucho más que eso.

—Eso no es ningún insulto.

—Esa no es una puteada clásica. Andá a la concha de tu hermana o andá a lavarte el culo es más o menos lo mismo. No es textual, pero lo otro sí. Lo tuvo que pensar.

—La mina se ofendió.

—Pero no se van a separar por eso.

—El tipo piensa que ella es una estúpida.

—Quedó claro.

—"Tenés un cerebro de mono" no es un insulto. Es una opinión.

—Me causó mucha gracia cuando me lo contó, porque mi amigo me dice "¿te das cuenta? Se ofendió". ¡Y cómo no se va a ofender!

Luego de ese cruce, el audio siguió con intercambios entre los conductores y los productores acerca de compromisos comerciales y algunos anuncios, hasta que Dolina dio la bienvenida oficial al programa.