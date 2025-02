El susto de Camila Rajchman: tenía que renovar la libreta, chocaron su camioneta y así quedó el vehículo

"La semana pasada se me venció la licencia de conducir. El día antes le dejé a un amigo mío la camioneta, alguien en que confío absolutamente en su criterio de manejo y responsabilidad, para que él, al otro día de mañana, me pasara a buscar por mi casa y me llevara hasta Santa Lucía a renovar mi libreta. Estaba vencida por un día, así que yo no podía ir manejando", se explayó.