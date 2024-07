Emmys 2024: las series que no llegaron y las injusticias de los premios de la televisión

TELEVISIÓN Emmy 2024: estas son las series nominadas, con Shogun y The Bear a la cabeza

The Curse

231107-Schager-The-Curse-tease_kqkkqq.jfif

La miniserie creada por Nathan Fiedler (The Rehearsal) y Bennie Safdie (Good Time, Diamantes en bruto) no pudo meterse en las categorías de los premios a los que podía aspirar, incluso cuando su protagónico lo tenía nada más y nada menos que Emma Stone, una de las actrices más relevantes, versátiles y premiadas de esta generación. La serie tuvo buenas críticas, el beneplácito de gente como Christopher Nolan y mucho entusiasmo de parte de quienes la vieron, pero no le alcanzó.

Cosmo Jarvis - Shogun

shogun.jpg

Shogun es la gran candidata de esta edición de los premios, ya que se llevó 25 candidaturas para el palacio de Osaka y, probablemente, termine ganando varios de los premios grandes, incluido el de Mejor serie dramática. Sin embargo, la épica medieval japonesa no logró meter a su protagonista, Cosmo Jarvis, entre los nominados a Mejor actor en una serie de drama. Más que un snub, como le llaman los anglosajones a estas ausencias, parece ser una estrategia para que el premio se lo lleve Hiroyuki Sanada, que sí está nominado y tiene muchas chances. Los productores lo tienen claro: nunca hay que dividir votos.

Kate Winslet - The Regime

regime.jpg

La última vez que Kate Winslet había protagonizado una serie de HBO, se había llevado los laureles. Fue con la genial Mare of Easttown, con la que se fue con el premio bajo el brazo. Esta vez, su última apuesta en la misma cadena no tuvo tanto éxito. The Regime, en la que interpreta a una suerte de monarca dictatorial en un Reino Unido distópico, quedó fuera de las consideraciones de los Emmys.

Frasier

frasier.jpg

El regreso de la sitcom del doctor Crane, que se emitió originalmente hasta 2004, fue uno de los eventos de la televisión estadounidense, pero no le alcanzó protagonizar algunas de las conversaciones en torno a la comedia en la pantalla para entrar en el horizonte de estos premios. Desde los medios especializados se reclama, sobre todo, la nominación para Kelsey Grammer, su protagonista.

The Sympathizer

thesympathizerphoto-66159c7e2f0ac.jpg

Si bien Robert Downey Jr. se llevó una nominación a mejor actor en una miniserie por su trabajo al interpretar múltiples personajes en esta serie, The Sympathizer no logró ir mucho más allá. Con episodios dirigidos por el talentoso Park Chan-Wook, la adaptación del libro homónimo Viet Thanh Nguyen no logró convencer a los votantes a pesar de su humor negro trepidante y el retrato de las postrimerías de la Guerra de Vietnam y todo lo que incluyó la reorganización diplomática entre EEUU y ese país.