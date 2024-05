Graciela Alfano presentará nueva pareja en setiembre

Consultada sobre este rumor, Graciela Alfano conversó con El Observador desde Miami, donde se encuentra de vacaciones con su novio Carlos Bustin: "Es una idea que me propuso Miguel Abud, y me encantó, no puedo darte detalles pero es una comedia con muchas situaciones divertidas, enredos y confusiones, todo dentro del humor de parejas. Así que estoy muy contenta con esta propuesta, que comenzaré a verla luego de mi vuelta a la Argentina. Estamos de vacaciones en Miami hasta fines de junio, luego haremos un viaje a Europa aprovechando que Carlos tiene reuniones de trabajo, y cuando regrese, comenzaremos con los ensayos de la obra. Me gustaría, si todo está ok y se puede por el tema de fechas, traer la obra a Punta del Este".