Isabel Allende y su primer libro para niños: "La lectura puede ayudarlos a comprender que no están solos"

No fue idea mía, se le ocurrió a mi agente, Johanna Castillo, y coincidió con que hay una niñita llamada Camila, que viene a verme los martes y jueves. Ahora tiene tres años, pero desde que aprendió a caminar entra a mi casa gritando ¡libro! ¡libro! Esos días nos sentamos a leer y después tomamos helados. Con ella aprendí que el poder de los cuentos empieza muy temprano.

isabel con perla.jpg

¿Vino de la mano de poder compartir un poco de Perla?

Camila y yo también compartimos a mi perrita Perla, porque su abuela la cuida algunas horas al día para que yo pueda escribir. Camila y Perla tienen una relación bastante tóxica, la niña le tira los pelos y la otra le pela los dientes, pero se aman.

Perla tiene superpoderes ¿cómo los definiste?

En la vida real, mi Perla tiene dos súper poderes, 1) puede hacer que todos la quieran (es irresistible) y 2) ruge como león o, mejor dicho, ladra y gruñe con vozarrón de perro policial. Es decir, no tuve que inventar casi nada. Sé que a los niños les gusta la fantasía, pero no quise darle a Perla súper poderes como volar o volverse invisible, sino poderes más realistas que Nico Rico puede desarrollar también, como la capacidad para hacerse querer y el coraje para defenderse.

Además había que presentar a Perla con sus características físicas, ¿cómo fue el vínculo y el trabajo con Sandy, la ilustradora?

Sandy hizo un trabajo maravilloso desde el primer boceto. Mi editora me mandó muestras de varios ilustradores y los dibujos de Sandy Rodríguez me encantaron de inmediato. La colaboración con ella fue muy fácil y directa. Creó a Perla basándose en una foto de mi perrita: chica, negra, un poco desgreñada y llena de energía.

Perla recién empieza y tiene más para dar. ¿Estás escribiendo otra cosa sobre ella?

Hay otros dos libros de Perla en el horno, uno sale el próximos año: Perla y El Pirata, y el otro sale en 2026: Perla y La Princesa.

perla la perra.jpg

Nico sufre bullying en el colegio y logra respaldarse en su mascota. ¿Vas a tocar en las próximas entregas otros temas que afectan a los niños?

Todos sabemos que hay cosa que los niños temen, como la oscuridad, lo posibles monstruos debajo de la cama. Pero hay emociones que no confiesan por vergüenza o timidez, como el temor a perderse o que no los vayan a buscar a tiempo a la escuela, el enamoramiento (sí, los niños chiquitos también se enamoran), el sentirse excluidos o diferentes y mucho más. Mi intención no es dar un mensaje, sino poner el tema sobre la mesa. Los padres o maestros les leen el libro al niño o la niña y así les dan la oportunidad de hablar de esas emociones o esas situaciones que han callado. La lectura puede ayudarlos a comprender que no están solos, que otros niños comparten los mismos problemas, que deben hablar y pueden pedir ayuda.

¿Creés que los niños son un público más difícil?

Es un público diferente. Estoy acostumbrada a escribir largas y complicadas sagas, novelas históricas, memorias complejas, pero para este público hay que escribir un cuento lineal, sencillo, una sola trama, pocas palabras (que son complementadas por las ilustraciones) y con un tema que al niño le importe, porque es parte de su realidad.

¿Cómo te parece que van a ser las presentaciones del libro?

Nunca he presentado un libro de esta clase. No sé cómo enfrentaré el desafío, porque a los niños no basta con contarles el cuento, hay que mostrarles las ilustraciones. El ideal sería llevar a Perla, pero eso complica mucho los viajes y no creo que sea posible.