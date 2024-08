La decisión "desgarradora y difícil" de Aerosmith sobre su futuro en los escenarios

La banda estadounidense Aerosmith anunció a través de sus redes sociales la cancelación definitiva de su gira actual, por los problemas de salud de Steven Tyler vinculados a su voz. El grupo suspendió su Peace out tour, que marcaría su despedida de los escenarios.

"Lo hemos visto luchando a pesar de tener al mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro, que una recuperación completa de su lesión vocal no es posible", precisan y agregan que han llegado a la determinación de retirarse tras cinco décadas.

En el extenso comunicado de los autores de I Don't Want to Miss a Thing, el grupo detalla que nacieron en 1970 "cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith" y se han sentido "historia del 'rock and roll'".

También muestran su agradecimiento a "nuestro equipo experto, nuestro increíble equipo y las miles de personas talentosas que han hecho posible nuestras carreras históricas", además de a los fans que les han seguido a los que denominan "Blue Army".

Fuente: EFE