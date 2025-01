La nominada a mejor actriz Fernanda Torres habla de la película brasileña que hace historia en el Oscar: "Tengo una sensación de misión cumplida inmensa"

“Pasamos meses trabajando en esta película y lo hicimos de una manera muy honesta. De hecho, todo el trabajo consistió en hacer que la película sea vista, porque es una película hablada en portugués. Ni siquiera en español, que tiene una comunidad mucho mayor en el mundo”, cuenta la ganadora del Globo de Oro a mejor actriz.

Para Torres, Brasil es una “isla continental aislada por el idioma y el océano”, y tiene una cultura interna que muchas veces no logra romper las barreras de la frontera y difundirse al exterior, como sucede con las producciones de otros países.

Embed - I'M STILL HERE | Official Trailer (2025)