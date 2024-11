Manuela Da Silveira recordó los ataques en redes que sufrió por su físico mientras estaba en pareja con Mariano López

"Siempre me vinculaban mucho con el parecido físico a mí padre (el periodista deportivo Jorge Da Silveira). Hace poquito, reflexionando sobre la violencia digital en redes, me di cuenta de que mi huella digital en redes es previa a que yo empezara a salir en televisión, en Telemental, que fue el primer espacio donde podía verme y opinar, como pasa con el cuerpo de las mujeres hoy."

Da Silveira contó que el peor momento fue cuando empezó a salir con Mariano López, y la audiencia de su programa, que en ese momento era Segunda Pelota en Océano FM, comenzó a atacarla a través de Facebook por su apariencia.

"Me buscaron y me encontraron. Arrancó una tormenta, y fue para mí super difícil. Decían 'El toto con peluca, qué bagarto', esas expresiones de otra época. Mi viejo lo supo, y yo todavía no había empezado a salir al aire en Telemental y me dijo 'Tu querés que te operemos la nariz'. Y le dije 'no papá'. Nunca dudé que quería conservarla así", agregó.

La comunicadora aseguró que "recién ahora" está "tranquila con la apariencia", y "atenta a los comentarios que siguen estando allí sobre el cuerpo de las mujeres en los medios o en general."

"Seguimos teniendo esa mirada tan rigurosa encima", terminó.