María Creuza vuelve a Punta del Este: "Hay toda una generación que me acompaña"

"Muy contenta de volver a Punta del Este, ciudad que conocí hace mucho tiempo y que quería volver a abrazar. Estuve el otro día por Montevideo con ese público extraordinario que me sigue hace tantos años. Hay toda una generación que me acompaña, gracias a dios. Estoy muy feliz, por eso acepté volver rápidamente al Uruguay", dijo.

La cita será este 24 de mayo en Pueblo Narakan (Calle Juan Díaz de Solís 678, Puerto de Punta del Este), un lugar especial para la artista. "Me hace acordar a Vinicius [de Moraes], porque yo cantaba en el Café Concert de Punta del Este. El Café Concert me encanta, porque me permite estar muy cerca de la gente".

– ¿Hace más de 50 años que comenzó este contacto con la gente en Punta del Este?

Exactamente, es una suerte para mí, es una bendición. Me abrazaron tanto, tienen toda mi biografía, saben la cantidad de veces que fui a Uruguay, a Argentina, por eso no quiero perderme jamás la oportunidad de tener ese encuentro mágico con ustedes. Justamente estaba pensando en ese clima que yo quiero recrear con todos, con esos clásicos de Vinicius, por eso quiero un recital muy íntimo, será un verdadero reencuentro.

– ¿ Qué repertorio tendrá este reencuentro con el público de Punta del Este?

Voy a estar con un guitarrista bahiano como yo para lograr ese clima de Bossa Nova, recreando mucha historia con Vinicius que fue quien me dio la definición de cantante. Tuve esa suerte de estar con gente maravillosa, maestros de música con quienes aprendí la importancia de la música brasileña. Con esos monstruos como Tom Jobim y João Gilberto, así que quiero cantarles con el corazón. Yo recibí ese legado y aprendí desde pequeña esas melodías. Quiero tener el orgullo de seguir cantando esos temas, que son una cosa extraordinaria. Mi éxito con la música se la debo a estos maestros. Voy a hacer lo que el público me pida: Você Abusou, Samba em Preludio, Onde anda Vocé, Lamento no Morro, Garota de Ipanema y tantas inolvidables canciones. Será un encuentro mágico.

– ¿En este show contarás muchas anécdotas en nuestra tierra?

Sí claro. Muchas, muchas historias conocidas y muchas no tan conocidas con Vinicius, cuando las cuento la gente se divierte y las letras de este poeta tan especial. Me encanta que ustedes entienden el portugués, que son letras del corazón que no tienen problema de idioma. Las entienden perfectamente, yo además los guío con mi portuñol (ríe). Haré algún tema en español, no lo hablo bien, como decía Vinicius, aprendimos con el oído de cantante.