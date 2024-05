Mensajes y felicitaciones para Carlos Perciavalle por su cumpleaños: ¿quiénes lo llamaron y cuáles son sus deseos?

– ¿Estuviste festejando en vivo en el programa de Pamela en AmericaTv?

– Una divina ella, bueno todos en ese programa, me mandaron una torta y pedí tres deseos como corresponde.

– ¿Alguno tiene que ver con ese deseo de ser papás?

– Sí, te diría que es el gran proyecto que tenemos con Jimmy. Si es nene queremos ponerle Gerónimo Argentino, y que venga con mucha alegría y sea feliz. No queremos hablar mucho del tema, vamos despacio.

– ¿Jimmy contó al aire que había muchos comentarios feos en las redes?

– Yo no le doy importancia, Jimmy se engancha con eso, se enoja. Yo le digo que son personas que no tienen nada que hacer, que no aportan nada, solo se sientan a escribir barbaridades, entra por una oreja y sale por la misma, nunca llega, por eso yo no me hago problema. Hay sí una polémica instalada, luego de las declaraciones del periodista Nicolás Márquez, que me han parecido espantosas. El presidente (Javier) Milei debería alejarse de ese señor, ha hecho declaraciones erróneas y ofensivas, no aportan nada, desinforman, solo incitan a la violencia.