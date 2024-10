Mercedes Morán estuvo en los Martin Fierro y contó el origen de una de sus frases más conocidas

¿Cómo surge la famosa frase "terraza, terraza, nunca sótano"?

Es una frase de (Juan José) Campanella, él es el autor. Cuando la dije, nunca pensé que se iba a convertir en lo que se convirtió. Pero es Campanella el autor y hay que aplaudirlo a él.

Hay un responsabilidad compartida porque usted le puso el corazón y el talento.

Lo que pasa es que Juan es un guionista maravilloso y yo he tenido la fortuna de que he actuado varios personajes que me ha escrito él y él me hacía esas cosas, porque creía que yo las podía hacer bien. Yo le decía; ¿Esto tengo que decir? Si, si, decilo así.

En un entrevista con el actor Luis Machín, me decía que no quería quedarse con esa triste cocarda de haber participado en la última novela en televisión abierta hecha en Argentina.

Ojalá podamos revertir esta situación y ojalá quien se tiene que dar cuenta, se dé cuenta de la importancia de la cultura, que esto es una inversión no es un gasto.

¿Qué piensa de películas como La Tregua, que se están homenajeando los 50 años del estreno en salas?

Qué loco no, cómo cuando te dicen esas cifras decís...Bueno a mi me pasa también con algunas películas, hoy se conmemoran no sé cuántos años y digo: "¿pero quién?" Uno se autopercibe como de 20 años todavía.