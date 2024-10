Luis Machín vuelve a Uruguay con La última sesión de Freud y habla sobre el teatro y el cine argentino

Antes de partir hace nuestro país, donde presentará la obra de teatro en Montevideo y Punta del Este, Machín conversó con El Observador sobre este momento de la industria audiovisual y la obra teatral: "Esta obra la hice hace 13 años, en el rol del otro personaje. Cuando la recibí y la leí me di cuenta del valor que tenía por los temas que trataba. La vuelvo a reponer ahora haciendo de Freud y sin importar el país que vivas, Argentina, Uruguay o Chile, en todo el mundo hay una división muy grande, porque pareciera que esas dos visiones se transformaran en una guerra, las diferencias se plantean tan profundas, que parece que no hay punto intermedio".

"De la ciencia necesitamos todos, creyentes o no creyentes. La ciencia no necesariamente necesita de la religión, sin embrago en los momentos de mayor angustia, de mayor soledad, de mayor incertidumbre se le pide a dios, a la luz, a las fuerzas extraordinarias que te saquen de una situación de riesgo, de angustia y sobre todo frente a la muerte, con la cantidad de interrogantes que surgen y preguntas que nos hacemos. Entonces la obra plantea estas interrogantes a partir de dos personas que han entregado su vida a eso. El personaje de Luis, que era un fiel seguidor de Freud, un día se convierte al catolicismo, cosa que Freud no soporta y lo cita a lo que será su última sesión, todo y es bueno decirlo, dentro de un clima de humor lacerante y filoso que tenía Freud", agregó.

¿Hay espacio para el humor inglés?

Claro, del humor inglés intenta encargarse Luis, Freud era alemán y de hecho, incluso hay momentos en la obra que se habla del humor inglés y el humor alemán. Las sesiones psicoanalíticas que tienen humor son las mejores, a mi modo de ver, pensando los temas desde un lugar un poco más asimilables.

¿Porque no hay ficción en los canales abiertos argentinos, ese cambio refiere solo a lo económico?

Argentina tuvo una producción de ficción enorme, acá se producían telenovelas y unitarios en todos los canales, todos tenían su producción de telenovela, siempre hubo producción hasta el año pasado que hice la última tira que se emitió en Canal 13 se llamaba Buenos Chicos. La última que se hizo hasta ahora y espero no quedarme con esa cocarda. Han habido muchos factores, la pandemia fue una estocada casi final que desvió a la gente a mirar los contenidos en otros horarios, y de la forma que pueda. Era algo que se venía perfilando y la pandemia termino de definir esa tendencia y el hecho de verlo en cualquier dispositivo. Hubo muchos temas económicos y mucha producción fue a plataformas, incluso muchas se han filmado en Uruguay. Acá en Argentina, tenemos errores enormes en como poner de pie una industria audiovisual, no se terminó de definir una política que beneficie al sector con una financiación que haga posible el desarrollo audiovisual y que el empresario privado apueste a nuestro país. Este año en canales abiertos, no ha habido ninguna producción de ficción.

¿Qué consejo le daría a su hijo que quiere ser actor, en un momento tan complicado para el sector?

Es cíclico. Yo me vine de Rosario a vivir a Buenos Aires, en pleno auge menemista con una industria nacional que se iba deshaciendo día a día. Era un momento que se producía mucha televisión y no era de fácil acceso para los actores, pero uno se las podía arreglar. En cambio en este momento que no hay producción es un espanto, para todos hay una recesión que se nota cuando vas a hacer la gira y ves que es peor que el año pasado. Pero es cíclico, porque vamos a salir de esto con enormes costos, la historia lo demuestra. Los que miramos la historia, tratamos de no repetir los errores. Los que no le dan bola a la historia votan las recetas neo-liberales que fracasaron estrepitosamente, la mires como la mires. Pero es cíclico, siempre hemos vuelto a encaminarnos. Mi hijo elije esta profesión en un momento complicado de la cultura, lo va generar, se va a generar su espacio, porque no pueden terminar con la cultura, nadie pudo terminar nunca con los actores. De la cultura somos parte todos, todos necesitamos ver en algún momento ficción. Desde la historia de la humanidad, la representación del amor, del mal, del bien, siempre fue necesaria, la danza siempre fue necesaria, las artes plásticas siempre fueron necesarias. (Javier) Milei no va a terminar con la cultura. Que yo tenga preocupación, por supuesto, mi hijo tiene 16 años y a mi me gustaría que crezca en un país que tenga mayor desarrollo audiovisual.