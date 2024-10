Migue Granados midió la fuerza de Olga en Uruguay y sacudió a un Antel Arena que festejó ser parte de su éxito

Migue Granados "En el momento que me acostumbre a ser popular me voy a transformar en un boludo"

Es raro el show de Olga. No tiene forma, pero todos extienden a la perfección sus límites. Y, de nuevo, su código. No es un programa del canal de streaming. No es un evento en vivo al uso. Tampoco tiene un orden claro. El público sabe que si llega el momento de las “preguntas Betty” de Russo, tendrán que contestar sobre sus rutinas masturbatorias y/o si antes de limpiarse con el bidet se pasan papel higiénico o no. Que si aparece ese personaje denominado Goni, hay un falsete que introduce un momento bizarro. Que si le abren la cancha a “Saba”, los siguiente veinte minutos estarán destinados a leer una serie de nombres inventados mientras un documento de Drive se proyecta en una mega pantalla y la gente se ríe como desquiciada. Que hay un momento en que seis afortunados deberán competir entre ellos, fingir su muerte, y tal vez llevarse un auto de regalo.