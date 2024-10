Paul McCartney y un momento histórico en Montevideo: tocó la última canción de los Beatles por primera vez en vivo

Fue uno de los momentos cumbres de una noche plagada de recuerdos a la banda más grande de todos los tiempos. Este martes, en un estadio Centenario que lo recibió por tercera vez en su historia de brazos abiertos, Paul McCartney se despachó con tres horas de música y, casi a la mitad del show , con el estreno de un tema que presentó por primera vez en vivo en Montevideo: Now and then .

Hecha en base a un demo de Lennon que grabó un año antes de su asesinato en el edificio Dakota de Nueva York, sobre el que grabaron los otros tres integrantes en la década de 1990 y con un trabajo de IA impulsado por el cineasta Peter Jackson que permitió resolver problemas tecnológicos, Now and Then se publicó y ahora sonó por primera vez en un escenario en la noche montevideana del martes.

Según escribe Nicolás Tabárez, periodista musical de El Observador, en su crónica del show del exBeatle , Now and Then es " una canción que no aporta tanto a nivel musical al canon beatle, pero tiene ese toque simpático, morboso o sacrílego, según a quién se le pregunte, de juntar a los cuatro. En el Centenario la opinión que primó fue la de la emoción. Y además, tuvo el factor de la novedad, ya que fue la primera vez que McCartney la interpretó en vivo. Un considerable honor para Montevideo, que abrió esta etapa de la gira."

La historia de Now and Then

En 1979, Lennon grabó cuatro canciones al piano en su apartamento del Dakota. Los bocetos quedaron registrados en un casete que quedó custodiado por la viuda de Lennon, Yoko Ono, hasta 1994.

Ese año, cuando los tres Beatles por entonces vivos se embarcaron en el proyecto recopilatorio sobre la carrera del grupo llamado Anthology, Ono le dio a McCartney el casete, con la esperanza de que sus excompañeros pudieran terminar alguna de las composiciones. De esos cuatro temas, uno —Grow old with me— había sido editado en el disco póstumo de Lennon y Ono Milk and Honey, lanzado en 1984.

Los otros tres, Free as a bird, Real love y Now and then, fueron repasados por Harrison, Starr y McCartney, que se metieron en el estudio a grabar encima del boceto original de Lennon. Mientras que las dos primeras fueron publicadas en 1995 como parte del proyecto Anthology, Now and then no pudo ser terminada por las dificultades que significaba editar la pista grabada por Lennon, ya que modificar el volumen de su voz implicaba también subir el del piano, haciendo inentendible su voz.

La respuesta demoró más de dos décadas en aparecer, y llegó de la mano del cineasta neozelandés Peter Jackson. El responsable de la saga El Señor de los Anillos fue el elegido para restaurar, editar y dirigir el documental Get Back sobre la grabación del disco Let it be, en base a horas y horas de material fílmico inédito, que fue lanzado en 2021 y que actualmente se puede ver en la plataforma de streaming Disney+.

Durante el proceso de restauración del material, Jackson apostó a la inteligencia artificial para mejorar la calidad de las grabaciones, incluyendo el audio. Esta herramienta permitía separar los sonidos de los distintos instrumentos y las voces, y generar pistas independientes. Ese proceso fue aplicado a la grabación casera de Lennon, individualizando el sonido del piano y el de su voz.

Eso permitió retomar el proceso de Now and then, con la intención de incluirlo en la reedición de los discos "rojo y azul", dos compilados que abarcan cada uno dos mitades de la trayectoria del grupo de Liverpool.

Los dos Beatles vivos terminaron Now and then el año pasado, e incluyeron la parte de guitarra acústica y eléctrica que George Harrison había grabado en 1995.

En los estudios Capitol de Los Ángeles añadieron los coros, la batería de Starr y el bajo, el piano y un solo de guitarra de McCartney inspirado en el estilo de Harrison. Además se grabó una sección de cuerdas, aunque a los músicos participantes se les ocultó de qué se trataba el proyecto para preservar el secreto.

Con el tiempo, el secreto no solo se reveló, sino que tuvo estreno montevideano. Histórico para la ciudad y para la música.