¿Qué canciones tocará Paul McCartney?

En una duración total de casi tres horas, el espectáculo reúne unas 36 canciones que cubren casi toda la carrera musical de McCartney. Esto incluye canciones de The Beatles, Wings, y su carrera solista.

En esta gira no faltan los momentos cumbres del espectáculo, que ya se vieron en sus presentaciones anteriores en Montevideo: el potente triplete Let it be - Live and let die - Hey Jude, homenajes a sus excompañeros John Lennon y George Harrison, y clásicos como Blackbird, Maybe I'm amazed, y Love me do.