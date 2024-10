Paul McCartney cumplió la promesa que hizo hace diez años: se reencuentra con Montevideo por tercera ¿y última vez?

La promesa estaba ahí. El 19 de abril de 2014, al terminar la que fue su segunda presentación en Montevideo, Paul McCartney se arrimó al micrófono y dijo en su ensayado español “chau, Uruguay, muchas gracias, hasta la próxima. See you next time!”. El público lo ovacionó por enésima vez en la noche y empezaron los fuegos artificiales.

Esta vez, el contexto de su retorno a Uruguay es la gira que viene desarrollando por todo el mundo desde 2022, Got Back . El título del tour refiere tanto a la canción de The Beatles Get Back , que además fue el título del documental sobre la banda estrenado en 2021, además de ser un indicador de que es su regreso a los escenarios luego de la pandemia de covid-19, en la que publicó su disco más reciente hasta ahora, McCartney III.

Un álbum que, si bien ya tuvo su gira de presentación, no tiene ninguno de sus temas en el repertorio de este tour. Está claro que McCartney sabe que va a escuchar su audiencia, y no son precisamente sus novedades.

En todo caso, sus nuevos trabajos pueden ser más una excusa para volver a salir a recorrer estadios de acá y allá en un mundo en el que los artistas viven de sus giras y no de las ventas de sus discos.

Entonces allá va McCartney y toca los temas de la banda que cambió todo en la década de 1960 y lo convirtió en un ícono musical, y un resumen de lo que hizo después de los Beatles, en un camino que lo tuvo en horas bajas, cuando generaciones más jóvenes y parricidas lo eclipsaron o cuando se adelantó tanto a las jugadas que terminó siendo reconocido más adelante, pero que también alternó momentos altos jugando cerca de la sensibilidad pop que lo caracterizó siempre, o con su voluntad de explorar y divertirse, que lo llevo a grabar desde música clásica hasta electrónica.

Qué esperar del show de Paul McCartney

A sus 82 años, McCartney no da señales de querer parar. Más allá de los ingresos económicos, hay un claro disfrute de la música de parte del músico, que sigue componiendo y publicando novedades, participando de documentales y podcasts sobre su vida y obra, girando por el mundo y dando su visto bueno a una serie de cuatro películas sobre los Beatles que dirigirá el británico Sam Mendes, cada una enfocada en uno de los integrantes de la banda.

Y para muestra de la intensidad con la que McCartney sigue trabajando, basta ver la duración del espectáculo que trae a Montevideo: 36 canciones y casi tres horas de espectáculo, más o menos la misma longitud que sus anteriores presentaciones.

En este show maratónico, el británico está acompañado por los mismos socios musicales que ya estuvieron con él en sus anteriores espectáculos en Uruguay: el baterista Abe Laboriel Jr, el tecladista Wix Wickens, el bajista Brian Ray y el guitarrista Rusty Anderson.

Ahora, un aviso. Si puede existir tal cosa como un spoiler en un show de música, quizás prefiera saltear los siguientes párrafos hasta el próximo subtitulo, salvo que prefiera conocer de antemano algunos de los momentos clave de este espectáculo (algunos ya se vieron en sus pasajes anteriores por Montevideo).

Got Back viene a ser una suerte de gira retrospectiva. Las composiciones de McCartney en su etapa Beatle son obvias y uno de los componentes más potentes del show. Está Blackbird, está Get Back, y está I’ve got a feeling, en la que Paul hace un “dueto” con la pista de John Lennon del concierto de la azotea de Apple Corps, el último espectáculo en vivo de los Fab Four en 1969.

También hay un homenaje a Lennon, con Here today, la canción que escribió luego de su asesinato en 1980, y otro para George Harrison, de quién interpreta Something, como ya hizo en los shows anteriores.

También están los clásicos de Wings (Jet, Nineteen Hundred and Eighty-Five, Band on the run), y las canciones solistas como Maybe I’m amazed, además de otras más recientes que toca por gusto propio, como My Valentine, que está dedicada a su esposa desde 2011, Nancy Shevell.

Y claro, están esos momentos que quedan marcados a fuego, como la interpretación de Hey Jude que es uno de los clímax de cada actuación de Sir Paul.

El antes y el después de Paul McCartney en Uruguay

El 15 de abril de 2012 es un quiebre para la historia cultural de Montevideo. Esa noche McCartney tocó por primera vez en Uruguay, ante un Estadio Centenario lleno, con más de 50.000 personas que agotaron las entradas en cuestión de una hora, y una transmisión en simultáneo de un tramo del show en las ciudades de Rivera y Maldonado, además de en la pantalla del IMPO en 18 de Julio.

Aquella primera visita fue precedida además de una “manija” acorde a las circunstancias, con un largo debate sobre quién debía ser el telonero local (hubo una campaña para que fuera Rubén Rada, pero finalmente se optó por Martín Buscaglia, por su perfil musical), y hasta un intento de construir un monumento a los Beatles en la Rambla para celebrar la visita de McCartney, que fue declarado visitante ilustre.

Y el show fue además un antes y después por lo que implicó para la ciudad como plaza para este tipo de megaespectáculos internacionales. Si bien en la década de 1990 ya se habían dado algunas experiencias como las visitas de Sting, Eric Clapton y otras figuras, a partir del show de McCartney Montevideo se posicionó como parada viable para espectáculos que hasta entonces seguían de largo para Argentina o Brasil.

El contexto ayudó, por supuesto. Por un lado, una estructura de gestión y trabajo más preparada y profesional, un poder adquisitivo mayor del público, y un cambio más favorable: el dólar en abril de 2012 estaba a $ 19,70, más de $ 20 menos que ahora.

McCartney entonces abrió la puerta a un pequeño boom de shows de gran escala en Montevideo, entre los que se cuentan las visitas de los Rolling Stones, Ed Sheeran, Aerosmith, One Direction y el regreso del propio McCartney, en 2014.

Aquella segunda pasada por el Centenario no agotó entradas (sin dudas la relativa cercanía del show anterior jugó en contra), pero tuvo también un buen marco de público. Y si bien desde entonces el volumen de shows de este tipo se ha reducido levemente, no se ha cortado.

¿La última vez para ver en vivo a Paul McCartney en Montevideo?

Seguramente al terminar su actuación este martes, McCartney se despida con su “see you next time”. Habrá un aplauso, un olé olé olé, Po-ol, Po-ol encajado a prepo en la métrica o quizás un “Mcartney, McCartney” y todos a mirar la pirotecnia. Pero está abierta la duda a si habrá una próxima vez.

La productora que lo trae a Uruguay, AM, asegura en su comunicación oficial que Got Back es una “gira despedida” y asegura que “será la última oportunidad para verlo en vivo en Montevideo”.

Hay una innegable cuestión biológica que hace que esa afirmación sea factible (de nuevo, 82 años), aunque todo apunta a que a Paul le quedan todavía algunos años por delante, y ya quedó claro que salvo una fatalidad, va a seguir tocando y cantando mientras pueda; y por otro lado, un factor económico, ya que no es nada barato traer a estos músicos a esta ciudad.

Así que bien puede tomarse esta como una tercera y última oportunidad para ver a Sir Paul. Aunque claro, ya lo dijeron los Beatles, Tomorrow never knows.

Paul McCartney en Montevideo: toda la infomación del show

