El día que los Beatles tocaron en Montevideo y la historia de un monumento frustrado para la banda

Y ese vínculo se remonta a lo que pasó hace exactamente 50 años, cuando los Fab Four vinieron a Montevideo. Le juro que no le miento.

El que mintió fue otro.

El día que "los Beatles" tocaron en Montevideo

1964.Tras originarse en el Reino Unido, una enfermedad azota a las juventudes del mundo: la Beatlemanía. Y Uruguay no es la excepción.

Aunque todo llega un poco más tarde, en estas latitudes ya se sabe quiénes son estos muchachos, y hasta se han editado versiones locales de sus discos, como Para ti, que reúne todos los sencillos que hasta ese momento habían editado en su país de origen.

Nota personal: mi padre tuvo ese álbum, y luego lo heredé yo cuando el vinilo volvió a ponerse de moda. No deja de causarme gracia la norma de aquella época de traducir los títulos de todo, y ver como Long Tall Sally se convierte en Sally la lunga, o los hits primigenios del cuarteto pasan a ser Ella te ama (She loves you) y Quiero tener tu mano (I wanna hold your hand). Fin de la nota.

Tamaña sorpresa, entonces, cuando se anunció que en julio del 64 la banda emprendería una gira sudamericana, con paradas en Brasil, Perú, Argentina y Uruguay. Solo que lo que el público y los medios ignoraron en una primera instancia, es que los que venían no eran John, Paul, George y Ringo, sino unos tales Vic, Bill, Tom y Dave.

Un mánager estadounidense, al ver el incipiente fenómeno de los Fab Four, agarró a una banda llamada The Ardells, que tocaba en un club nocturno de Miami, y los instó a cambiar su imagen, a empezar a versionar las canciones de los británicos, y a llamarse The American Beetles, o simplemente The Beetles, manteniendo el sonido del nombre en inglés, pero perdiendo el juego de palabras de los originales (entre beat, ritmo, y beetle, escarabajo).

Un argentino bastante pillo, Rudy Duclós, los vio tocar y como en los dibujitos, vio como en sus ojos se aparecían estos dos: $ $. Y los vendió en Sudamérica como los verdaderos.

¿Y nadie se dio cuenta?, es lógico preguntarse. Pues no. Lejos de insultar la inteligencia de nuestros mayores, hay que entender que era una época más ingenua en algunos aspectos, donde la información no circulaba tanto como ahora (al punto que casi no se les conocían las caras a los Beatles originales, solo su música).

A eso se suma que desde los medios se los miraba más que nada como una curiosidad, como un fenómeno juvenil que hacía que las muchachas gritaran y los muchachos se quisieran dejar el pelo largo que otra cosa.

Claro, todavía no eran los genios creativos que serían apenas unos años después, pero la opinión imperante, leyendo y viendo material de la época, es que se los veía más como una peculiaridad que ni siquiera hacía buena música.

"Bochorno en el Aeropuerto de Carrasco"

La llegada de los Beetles al Río de la Plata tiene poco que envidiarle a la de los Beatles a Nueva York ese mismo año. Centenas de personas esperándolos en el aeropuerto, los gritos, el movimiento mediático, los shows en televisión que impactaron a toda una generación.

La visita a Argentina fue bastante accidentada: dos canales de televisión, el 13 y el 9, afirmaban que tenían contratados a los músicos para tocar en exclusiva en su pantalla. Canal 13 movilizó contactos para poner a la policía bonaerense de su lado, mientras que del lado del 9 se apostó a figuras de la casa: Martín Karadajian y sus Titanes en el ring fueron convocados como matones de emergencia y se apersonaron en Ezeiza para literalmente llevarse a los Beetles al hombro. En el medio, el baterista terminó con la gente de Canal 13 y hubo que hacer una suerte de intercambio de rehenes.

En Montevideo la cosa no fue muy distinta. En YouTube se encuentra un registro del episodio subido por César Giacosa, hijo del histórico conductor de Canal 4 Carlos Giacosa, que estuvo ahí en la llegada de los falsos Beatles.

Embed - Los Beetles en Montevideo

Primero se los ve bajar del avión, se ven las multitudes aclamándolos. Pero el tono cambia rápido. “Actos de bochorno en el Aeropuerto de Carrasco, la represión policial que se ha pedido por la llegada de los Beetles americanos”, reporta Giacosa.

Emulando lo ocurrido en Buenos Aires, había dos canales que pujaban por la presencia de los estadounidenses, en este caso, el 4 y el 12. Parece ser que este último había apelado a las fuerzas del orden para retener al cuarteto y evitar que desde Montecarlo se los llevaran. “Se ha cometido un rapto en el Aeropuerto de Carrasco”, lanzaba Giacosa.

Alguien con acento español interviene en ese momento y dice que hubo un chantaje, y que la policía se les tiró encima. “Nos han secuestrado, han cogido a los chicos como si los hubieran raptado, no sé de dónde viene la orden”, protesta el hombre.

“Los Beetles han sido raptados”, sentencia entonces Giacosa. Tras idas y vueltas, logra acercarse a los Beetles, que no entienden nada y se limitan a decir “no comment”.

Finalmente se develó que la banda tenía una especie de doble representante, y todos los contratos televisivos eran válidos. Efectivamente, otra época.

Sin embargo, los Beetles tocaron y se reveló el engaño. Un medio local reconocía la “confusión lamentable”.

“Cargamos con nuestro error y rectificamos: los Beetles que nosotros, en nuestro número anterior, confundimos con los ingleses, o con los Beatles, no son los Beatles, pese a que nos despistase el “parecido” de la foto, sino, como se anuncian, los American Beetles, no sabemos con qué intención. Perdón por la herejía”, se disculpó un medio uruguayo citado por BBC en una nota sobre la gira sudamericana de los American Beetles.

Pero no todo fue en vano. El show de estos falsos Fab Four, sumado al impacto que ese año tuvo la película A hard day’s night (cuando le conocieron la cara a los Beatles reales) fue la inspiración para que nacieran Los Shakers.

Hugo, Osvaldo, Rubén y Ringo

La anécdota de los American Beetles resurge en el libro sobre el álbum Magic Time de la banda Opa, firmado por la cineasta Ana Tipa. Es el tomo más reciente de la colección Discos, de la editorial Estuario, y me animo a decir que es uno de los mejores de la serie (prometo un ranking con mis predilectos cuando la colección llegue a 25 volúmenes, para lo que no falta mucho).

Tipa narra con una cualidad muy visual la vida de los integrantes de Opa, los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso y Ringo Thielmann, desde sus infancias en La Comercial hasta su reencuentro en Nueva York, donde forman el grupo y con el aporte de Rubén Rada graban este disco, todavía un trabajo de culto a nivel mundial.

En el libro, Thielmann cuenta que con Hugo Fattoruso fueron en bicicleta a los estudios de Canal 4 para ver grabar a los Beetles (como era norma en aquel momento y lo fue hasta bastante después, la música en televisión era playback). Y a través de los falsos, descubrieron a los verdaderos.

Embed - Opa - Magic Time (disco completo)

Con el tiempo, Hugo Fattoruso renegaría de la etapa Shaker y optaría por no hablar tanto de una etapa que a pesar del éxito popular no le significó particular rédito económico, y que era una búsqueda que aunque también tuvo originalidad, partió de la imitación.

Pero en 1991, se juntó con Rada y otro “hijo uruguayo” de los Beatles, Jaime Roos, para participar en un show homenaje a John Lennon a diez años de su asesinato, que tuvo lugar en el Estadio Franzini. Ahí tocaron, para cerrar el evento, All you need is love.

Embed

La historia del monumento frustrado a los Beatles en Montevideo

El 10 de abril de 2012, cinco días antes de que Paul McCartney tocara por primera vez en Uruguay, la Intendencia de Montevideo, por entonces dirigida por Ana Olivera, promulgó un decreto que decía:

“Se aprueba la instalación de un monolito en homenaje a The Beatles, en las inmediaciones de la emisora Océano FM, donde está ubicada la Plaza Maggiolo, sito en la Rambla Armenia”.

Una nota de El Observador de ese mismo año detalla que la iniciativa echó a rodar en 2011, impulsada por el dueño de Océano, el empresario Pablo Lecueder, y que la venida del exBeatle había hecho que el proyecto resurgiera y se apurara su aprobación.

En ese mismo artículo, el empresario imaginaba a McCartney inaugurando el monumento. "Constaría de una cebra de verdad y la figura de ellos cuatro cruzándola", reproduciendo así la imagen del disco de Abbey Road, editado en 1969. "La idea es hacer en hierro el contorno de ellos, y tendría de fondo una pared", contaba Lecueder.

Donado por la emisora radial, el monumento tendría además una plaqueta que diría:

"HOMENAJE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO"

THE BEATLES

"CAMBIARON LA MÚSICA PARA SIEMPRE"

Pasaron doce años y este homenaje a los Beatles nunca se materializó. Así que por lo pronto, Montevideo sigue ausente de la lista de ciudades con monumentos dedicados a estos músicos, que incluye a Liverpool (por supuesto), Houston, y las exsoviéticas Ulán Bator en Mongolia, Almaty y Astana en Kazajistán, Donetsk, en Ucrania y Tomsk en Rusia, todos lugares donde la música de los Beatles estaba prohibida y escucharla era rebelarse contra el gobierno.

And in the end...

Antes de despedirme, repesco un par de recomendaciones que hice en esta misma newsletter hace ya un buen tiempo,y que amerita traer a colación una vez más.

La serie McCartney 3,2,1 (Disney+), donde Paul repasa junto al productor Rick Rubin la historia de varios de sus clásicos y también su propia trayectoria.

(Disney+), donde Paul repasa junto al productor Rick Rubin la historia de varios de sus clásicos y también su propia trayectoria. En esa misma plataforma está el documental Get Back, que cuenta el proceso de creación del último disco de la banda (no el último en publicarse, si el último en ser grabado), Let it be.

