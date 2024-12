Qué ver, paseos para hacer y sabores para descubrir: los recomendados de la semana de Picnic!

Los recomendados de Picnic de esta semana

En el Pícnic! de hoy vengo a interceder por una frase caprichosa y hermosa: “Porque no quiero”. Será que este fin de año me ha pegado fuerte, y miro incrédula la locura que me rodea y por la que, algunas veces, me dejo ganar. Será porque ando revolucionada y no tengo ganas de hacer nada más que lo estrictamente necesario para cumplir con el trabajo, la familia y algunos amigos selectos. Vaya a saber que será, será, pero mi No viene firme en estos días y no me da ni un poquito de culpa ni vergüenza.

Claro que los No son difíciles, al menos para mí que tiendo a subirme a todos los proyectos, cursos, programas, delicias y complicaciones que la vida te pone por delante, cual carrera de obstáculos. Pero decir NO no es egoísmo, según los expertos en conducta humana. Es una forma de autoafirmación y cuidado personal. La psicología y la filosofía refuerzan la importancia de este acto como clave para el equilibrio y la efectividad y recomiendan el uso equilibrado de esta palabrita de dos letras, siempre con empatía.

En estos días, esa claridad de decisión y de espíritu es más necesaria que nunca. Por alguna razón todos queremos vernos a fin de año, al punto de que las despedidas se convierten en una tortura. ¿Soy yo sola? Propongo que el año que viene tengamos una despedida de año desde febrero. Las disfrutaríamos mucho más que todo este calendario absurdo de citas y brindis encapsulado en menos de un mes y hasta gastaríamos menos medicamentos para la digestión.

No me voy a comparar con Warren Buffet, millonario y filántropo estadounidense que siempre tuvo el No fácil. "La diferencia entre personas exitosas y personas muy exitosas es que las personas muy exitosas dicen 'no' a casi todo”, dijo alguna vez. Hablando del señor Buffet, te recomiendo este documental sobre su vida y la forma en que hizo su fortuna, bastante diferente a otras tácticas que vemos en la actualidad. Se puede ver en MAX.