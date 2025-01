Sebastián Estevanez reveló que hay conversaciones para que vuelva la novela Dulce amor

De vacaciones por Punta del Este, Estevanez conversó con El Observador sobre esta posible vuelta a la ficción: "Sé que están hablando, todavía no hay nada definido, estaría buenísimo porque es algo que como dice el nombre, lo llevo en el corazón. Estaba así como retirado pero cuando me contaron me emocioné, me dieron ganas de trabajar de nuevo con Cari (Zampini), con todos los compañeros y con el elenco, con Georgina (Barbarossa), con María Valenzuela, con todo, era un elenco espectacular. La pasamos muy bien, ojalá que esté Segundo (Cernadas) de nuevo, si es que sale. Aparte lo más lindo es, si sale, que estaría bueno que sería trabajo para un montón de gente. No hay ficción, eso es lo más importante de todo. Ojalá Adrián (Suar) también pueda hacer ficción y Telefe, América, Canal 9. Una ficción le da trabajo a más de 2 mil personas, familias, ojalá. Sería buenísimo".