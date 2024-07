Vermut, café con helado y costumbres de invierno: los recomendados de la semana de Picnic!

Por Carina Novarese

Mientras escribo este Pícnic! el sol invernal recorre las sombras de mi escritorio y esa luz, simple y esencial, me da una felicidad de esas casi infantiles, de las que te llenan de entusiasmo y te duran un rato largo. Después de casi dos semanas de mucho frío y poca luz, este solcito me hizo pensar en los disfrutes de la vida, esos que no siempre tenemos tiempo de disfrutar, si me permitís el juego de palabras. Así que hoy te voy a compartir mis disfrutes de invierno, una estación que amo a pesar de que no tiene buena prensa.

¿Qué me da felicidad en invierno? ¿Y qué te da a vos felicidad? Hacer esta lista me puso de buen humor. Intentalo y me contás.

El café caliente de la mañana temprana, cuando me tiro de la cama.

La polenta con salsa bolognesa casera, lo más parecida posible a como la hace mi mamá.

El calor que se acumula en el cuerpo luego de hacer ejercicio; y que te dura un rato antes de que el frío se vuelva a apoderar de pies y manos.

La sopa de pollo casera y con pastines (si encuentro las letritas, esas mismas).

Los juegos de mesa en un fin de semana en que el mejor plan es quedarse en casa.

Los dos o tres minutos entre que cierro los ojos y me duermo, con el peso del acolchado que adelanta una noche calentita

El aroma a romero y limón que hiervo con agua en una ollita para que mi casa renueve su sabor.

La taza de chocolate caliente o el submarino hecho en casa para un domingo de pura pereza.

Mirar y escuchar el fuego, con un libro, en silencio. Podría citar decenas de cosas, momentos y personas que me dan felicidad. Creo que lo hago poco, así que esta vez te agradezco que me lo permitas hacer. Soy Carina Novarese y te deseo una gran semana.

Para ver one-life-2023 (1).jpg Una sola. Me gustó la película Una Vida , protagonizada por el gran Anthony Hopkins (y Johnny Flynn, que hace de él cuando era joven), en base a la historia real de Sir Nicholas 'Nicky' Winton, un joven corredor de bolsa londinense que en los meses previos a la Segunda Guerra Mundial rescató a 669 niños, mayoritariamente judíos, de los nazis. Su carrera contra el tiempo comenzó en 1938 en Praga, cuando descubrió que miles de familias que habían huido de Alemania y Austria vivian en una situación desesperante. Medio siglo después, Nicky sigue preocupándose por el destino de los niños que logró llevar a Inglaterra, y se siente culpable por lo que no pudo hacer. Hasta que un programa de la BBC lo ayuda a cerrar heridas. Se puede ver en Amazon Video.