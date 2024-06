Historias de odios profundos

Estoy viendo la primera temporada de una serie que trata sobre grandes enemistades de estrellas y figuras públicas (Star+). La semana pasada te había recomendado Capote y Los Cisnes (la historia de Truman Capote y su traición a sus amigas millonarias), que ni fu ni fa, pero me llevó a engancharme con la primera temporada, que trata sobre sobre la enemistad entre dos estrellas del cine, Joan Crawford y Bette Davis . Al inicio, escuché esta frase: “Las enemistades no tienen que ver con el odio, sino con el dolor” .

Es raro leer lo que estoy escribiendo; soy una persona de escasas enemistades (en este momento no puede pensar en ninguna, al menos de la que sea consciente) pero recuerdo que cuando me tropezaba con una se volvía muy tóxica, intrincada y hasta algo vengativa. Pero los años sirven para mucho, sobre todo para suavizar las posibles enemistades, para dejar ir los rencores, para olvidar a personas que se portaron mal con nosotros, para no desearle a casi nadie nada que no desearíamos para nosotros mismos y nuestro seres queridos.

No puedo imaginar lo que debe doler odiar tanto a una persona, al punto de que te apriete la vida y la convierte en una pequeña pesadilla. Soy Carina Novarese, te agradezco la lectura y te deseo que ni esta semana ni nunca te permitas entrar en uno de esos círculos de enemistad profunda.

La picada

Para ver

Generación Zoe. Es tremendo el documental argentino El vendedor de ilusiones: El caso generación Zoe , que cuenta la historia y la caída de la plataforma financiera liderada por Leonardo Cositorto, en lo que se considera que ha sido la estafa piramidal más grande de Latinoamérica. Cositorto está preso desde 2022, pero la causa que involucra a este “coach profesional internacional” (así se presenta) sigue abierta y sigue recibiendo cientos de denuncias. Generación Zoe comenzó en 2017, expandiéndose a 17 países, con 65 oficinas y más de 80.000 miembros. Al principio ofrecía cursos de coaching y con el tiempo se transformó en un emporio que incluía su propia criptomoneda, locales de hamburguesas, un equipo de fútbol (Deportivo Español), inversiones en bienes raíces y minas de oro. Incluso, la organización creó su propia iglesia, Aviva Zoe. Netflix.

Eric. Vi esta serie pura y exclusivamente porque me gusta mucho Benedict Cumberbatch. A lo largo de sus ocho capítulos recién estrenados en Netflix, tuve altas y bajas del estilo “¿Qué estoy mirando?” o “Qué buenas actuaciones”. No puedo decir que me fascinó, pero me dejó pensando incluso a pesar de ciertas incongruencias y de algunos momentos telenovelescos que están de más. Es la historia de un artista complicado ( Vincent), y de su familia, incluyendo un hijo de 10 años que desaparece sin rastro. En el medio hay tráfico sexual de niños, marginalidad, corrupción policial, monstruos imaginarios y otros muy reales, adicciones y un chico que busca la atención de su padre, con quien comparte la veta artística.

Maldad. Hitler y los nazis, la maldad en juicio es el documental que se estrena hoy en Netflix. Esta serie de seis partes se distingue por el uso del testimonio del periodista estadounidense William L. Shirer, quien escribió el libro El ascenso y la caída del Tercer Reich. La historia, que se extiende desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta los juicios de Nuremberg, no es nueva ni desconocida pero llega en un momento en que vale la pena repasar cómo el totalitarismo logra lo indecible, en momento en vuelve a asomarse en diferentes parte del mundo.

Ballet. El fin de semana vi, o sufrí, Joy, una americana en el Bolshoi (MAX), la película que cuenta la historia real de una de las pocas bailarinas estadounidense que fue aceptada en la academia de danza del gran Bolshoi ruso. Como casi siempre en el ballet, sobran los obstáculos y el sufrimiento tanto físico como psíquico. Joy Womack se fue a los 15 años a cumplir su sueño, pero el Bolshoi se opone a sus sueños, porque ella no es rusa.

Paso raya

8 mejores. La BBC eligió las ocho mejores películas en lo que va de 2024 y estoy muy de acuerdo con su selección. La mala noticia es que ninguna está todavía disponible para ver por las plataformas de streaming, pero la buena noticia es que ya tenés un preciosa lista de filmes que si no viste en el cine vale la pena que estés atento para cuando se puedan ver en la tele.

Para disfrutar

Vía láctea. El sitio especializado en fotografía y viajes Capture the Atlas publicó la selección anual del “Milky Way Photographer of the Year” con las 25 mejores imágenes de la Vía Láctea en diferentes partes del mundo. Todas son impresionantes pero una de las más lindas, a mi juicio, es la que tomó Francesco Dall’Olmo en Laguna de los Tres, en la Patagonia. Acá las podés ver.

Alpes. Estoy un poco obsesionada con el tesón y la paz del holandés Martijn Doolaard, diseñador gráfico y escritor de viajes, que desde 2021 se embarcó en la aventura de reconstruir dos pequeñas cabañas en los Alpes italianos, un proceso que ha documentado minuciosamente y que lo ha convertido en un éxito de YouTube . Además de mostrar sus tareas y rutinas diarias, los videos están llenos de impresionantes imágenes de los paisajes que lo rodean, además de muy buena música. Martin es un señor determinado: en marzo de 2017 comenzó un viaje en bici de dos años que lo llevó de Vancouver a Patagonia, entre otras aventuras. De ese viaje derivó un libro y un documental.

Pronóstico. La fachada del CCE (Centro Cultura de España) se transforma en un lienzo en el que el artista Federico Lagomarsino realiza un viaje visual, explorando predicciones posibles sobre el clima en Montevideo a lo largo de todo el año. El viernes 7 de junio a las 19 hs hay visita guiada con el artista que contará los secretos detrás de esta creación. El “mapa” indica fechas y probabilidades de precipitaciones en un esquema de colores definido por intensidad, proponiendo para el 2024 un escenario de compensación en relación a los episodios críticos del año 2023.

Montevideano. Luciano Supervielle y la Orquesta Filarmónica de Montevideo se unen para presentar esta nueva obra ideada por el director artístico de la Filarmónica, Martín García, y dedicada a la ciudad de Montevideo y a su universo musical. Es el 13 de junio a las 19.30 hs en la sala principal del Solís y acá podés comprar las entradas . Yo voy.

Rodando. El Sodre sigue recorriendo el país con su ciclo En territorio y acá te cuento las próximas paradas. El viernes 7 junio, a las 20 hs, el Conjunto Nacional de Música de Cámara actuará en el Teatro Lavalleja de Minas; el sábado 8 la Orquesta Sinfónica Nacional llega a Rocham donde tocará en el Teatro 25 de Mayo a las 20 hs. Acá están todas sus paradas .

Para degustar

San Juan. Me da mucha ilusión que se vuelva a festejar San Juan, como cuando éramos chicos, la fecha que celebra el solsticio de invierno, por lo menos en esta región. El miércoles 19 de junio habrá cena celebratoria organizada por revista Placer en La Guinda. La chef Mariana Tucuna propone un menú español, que será maridado con vinos del mismo origen, elegidos Titina Núñez. Son cinco pasos y 10 vinos y si reservás antes del 10, hay descuento.

San Juan x 2. También Bodega Casa Grande se suma a esto de festejar el cambio de estación y lo hace el sábado 22 de junio con gastronomía, vino, música en vivo, tradiciones y buena compañía. Más info acá.

Hongos. Gaucha Estudio Cocina se suma a la temporada de hongos, que este año viene alentada además por la humedad, con una propuesta de dos días, domingo (el próximo, 9 de junio) de mañana y el lunes de tarde. El primer día harán micosendero de reconocimiento y recolección guiados por Alejandro Sequeira y compartirán un picnic al aire libre. El lunes a las 19 hs hay encuentro en Gaucha para hacer y aprender recetas con hongos, guiados por Coco Gandini, cocinera y propietaria del restaurante rochense Cuarzo, que se especializa en setas, justamente.

Ruta del hongo. Tengo más piques de hongos, además de recomendarte que salgas a buscarlos (y te asesores antes de comerlos). El viernes 14 y sábado 15 hay mucho para aprender en Paysandú. El primer día habrá conferencia de expertos en la UTEC y el sábado micosendero, cocina en vivo y feria de productos locales. Más info acá.

Fuegos. Fuegos, Tannat & Cordero! es el evento que se hará este domingo 9 de junio en Bodega Pizzorno, a cargo de Mauro Fernandez, Nilson Viazzo & Mathias Olivera

Cazacuriosos

Adiviná. El Bandle es como el Wordle pero con música y bastante difícil. El sistema te va dando pistas de sonido que empiezan por lo más básico (batería) y vas avanzando hasta que, ojalá, le pegás a la banda y la canción. Me pasé un buen rato perdiendo el tiempo con mucho placer.

Imparable. Simon Biles se retiró de la prueba individual en los últimos Juegos Olímpicos y muchos pronosticaron su fin. Pero la gimnasta volvió con todo y así se la vio en la competencia nacional de Estados Unidos , sobre la barra, segura y potente. El giro de tres vueltas que hace agachada sobre una angosta barra, es magistral. Es la novena vez que gana la competencia nacional.

Recreo

Aire libre sin costo y nuevas experiencias

Te propongo que hagas un poco de carretera este fin de semana y aproveches estas actividades que incluyen aire libre sin costo y mucho de aprendizaje.

En las Sierras de Maldonado hay visita guiada este sábado 8 a las 10,30 hs en Los Senderos , en la cual se conocerá el proceso de elaboración de los quesos de pastor, incluyendo el tambo y la cava natural ubicada en el Cerro. La visita es gratuita (con inscripción previa) y al final podés degustar y comprar estos quesos deliciosos del este uruguayo. Escribir por WhatsApp al 094 808 011.

También el sábado 8 hay cocina de estación de la mano de la chef Cami Rios, en La Vigna . La propuesta de Farm to table es un menú de cinco pasos con productos frescos directos de la granja con maridaje de vinos de selección para quienes opten por el néctar de los dioses. Podés ir más temprano porque de 10.30 a 13 hs está el Mercado de la Tierra con los productores locales y sus cosechas. Reservas: 099478717 [email protected]

